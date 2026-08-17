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Juventus vai contratar Mostafa Shobier? Clube italiano se pronuncia

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O clube italiano Juventus definiu sua posição sobre as notícias que circularam nas últimas horas a respeito de seu interesse em contratar Mostafa Shobier, goleiro do Al Ahly, durante a atual janela de transferências de verão.

Circularam relatos na imprensa indicando que o goleiro egípcio de 25 anos entrou na lista de candidatos para reforçar a posição de guarda-redes nas fileiras da Juventus antes do início da nova temporada.

Por outro lado, o site Tribuna.com entrou em contato com a assessoria de imprensa da Juventus para verificar a veracidade dessas notícias e obter uma resposta oficial sobre a existência de negociações com o goleiro do Al Ahly.

A resposta do clube italiano foi categórica, negando por completo qualquer interesse em contratar Mostafa Shobier.

Um representante da Juventus disse em declarações exclusivas ao Tribuna.com: "A Juventus não tem absolutamente nenhum interesse em contratar Mostafa Shobier, e o jogador não faz parte dos nossos planos".

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O goleiro do Al Ahly teve um papel de destaque na classificação da seleção do Egito para as oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história, após apresentar uma série de atuações consistentes que chamaram a atenção de observadores e olheiros de vários clubes fora do Egito.

Dessa forma, a Juventus fechou a porta aos rumores que ligaram o goleiro egípcio a uma transferência para o Campeonato Italiano, confirmando não haver qualquer negociação ou interesse em sua contratação durante a atual janela de transferências.

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