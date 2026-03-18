Juventus: Thuram continua treinando separadamente; as expectativas para o jogo contra o Sassuolo

A Juventus treinou na Continassa para se preparar para o próximo compromisso do campeonato, que verá os bianconeri receberem o Sassuolo no Allianz Stadium, em Turim, no próximo sábado. A equipe treinou sob o comando de Luciano Spalletti, que ainda aguarda para saber se poderá contar com a contribuição de Khephren Thuram contra os neroverdi, já que o jogador saiu contundido da partida contra a Udinese.





A LESÃO DE THURAM - O francês sofreu uma pancada no tornozelo durante o primeiro tempo: depois de aguentar a dor, o jogador nascido em 2001 desistiu no início do segundo tempo, quando, após apenas 4 minutos, foi substituído por Teun Koopmeiners. Nos dias seguintes, embora sem causar preocupações excessivas, Thuram sempre treinou separado do resto do grupo.





AINDA À PARTE - Também hoje, o meio-campista francês treinou separado do resto do grupo, mas sua situação parece estar em nítida melhora em relação a alguns dias atrás.









A PARTIR DE QUINTA-FEIRA NO GRUPO

O retorno de Thuram ao grupo está previsto para quinta-feira, 19 de março. O francês voltará, portanto, a realizar o treino completo junto com o resto do time e, consequentemente, estará à disposição para o confronto contra o Sassuolo, marcado para sábado, dia 21.