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Há grande preocupação com Vasilije Adzic, meio-campista nascido em 2006 que pertence à Juventus e está emprestado ao Sassuolo. O montenegrino é esperado hoje em Turim, no J|Medical, para passar por uma avaliação médica e exames complementares.

Há receio de que Adzic tenha sofrido uma lesão grave no joelho, que poderia exigir uma cirurgia. Tanto que o Tuttosport destaca na manchete: "Adzic, a Juve teme o pior". Segundo o jornal de Turim, a equipe médica da Juventus não descarta a possibilidade de uma cirurgia, mas será preciso concluir todos os exames antes de ter um diagnóstico definitivo.

Adzic, atualmente emprestado ao Sassuolo, passará pelas avaliações necessárias para determinar a gravidade do problema e, sobretudo, o tempo de recuperação. Hoje, após os exames, será possível saber se o tratamento conservador será suficiente ou se será necessário recorrer a uma cirurgia.

A Juventus aguarda os exames de hoje antes de tomar qualquer decisão. Antes da partida que o Sassuolo perdeu para o Genoa, o técnico da equipe, Roberto D'Aversa, falou sobre Adzic em entrevista coletiva: "Adzic não estará à disposição. Acho que a Juve, clube ao qual ele pertence, participará das avaliações". Portanto, caberá à Juventus, clube detentor dos direitos do jogador, decidir como proceder diante da lesão de Adzic.

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Adzic disputou 6 partidas pelo Sassuolo nesta temporada e marcou 4 gols, incluindo o gol da vitória por 3 a 2 sobre a Juventus em 13 de setembro.