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Na Juventus, enquanto o clube pensa em contratar um novo centroavante em janeiro, Jeff Ekhator pede passagem. Já totalmente recuperado da lesão e em destaque na seleção sub-21, ele pode ganhar uma vaga de titular em breve. Enquanto isso, o ex-Genoa é alvo de uma comparação de peso.

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A ida do Genoa para a Juventus representou para Jeff Ekhator uma mudança muito mais profunda do que uma simples transferência de um time para outro. O jovem atacante se viu, de repente, em uma realidade completamente diferente, marcada por grandes expectativas e por uma pressão difícil de administrar. Vestir a camisa da Juventus significa lidar diariamente com grandes responsabilidades, sobretudo para quem chega ainda muito jovem e com pouca experiência na primeira divisão. Ekhator precisou aprender rapidamente a conviver com essas novas sensações.

Sua contratação foi uma das primeiras operações importantes da gestão Carnevali, tornando-se um sinal concreto do rumo adotado pelo clube. O objetivo era apostar em um jogador italiano, jovem e com grandes qualidades técnicas, físicas e táticas. Para contratá-lo, a Juventus investiu 16 milhões de euros, além de outros dois milhões de euros em bônus. Uma quantia considerável, sobretudo porque o jovem havia marcado apenas quatro gols na Serie A pelo Genoa. Um investimento que inevitavelmente aumentou as expectativas sobre ele.

Deixar o ambiente do Genoa, onde se sentia protegido e valorizado, não foi fácil. Sair de Pegli e se acostumar à nova rotina na Continassa. Para dificultar ainda mais sua adaptação, vieram também dois problemas físicos durante a preparação de verão. A primeira lesão ocorreu em meados de julho, durante um amistoso contra o Basel, quando uma arrancada o obrigou a parar. A segunda veio no fim de agosto, pouco depois de seu retorno ao grupo.

Essas sucessivas interrupções atrasaram sua adaptação, obrigando-o a acompanhar os companheiros da arquibancada, sem poder contribuir diretamente para as atuações da equipe. Por várias semanas, o jovem atacante passou por um período complicado, à espera da oportunidade certa para mostrar seu valor. A virada veio na partida fora de casa contra o AZ Alkmaar, quando a Juventus decidiu incluí-lo de última hora na lista da UEFA, no lugar do lesionado Manuel Locatelli. Nos poucos minutos que disputou na Holanda, não conseguiu mostrar seu melhor futebol, mas depois deu sinais bem mais animadores.

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A atuação contra a Fiorentina deixou entrever algumas das características que convenceram a Juventus a apostar nele. Ekhator mostrou bom porte físico, dinamismo e capacidade de atacar os espaços, além de saber proteger a bola quando necessário. Enquanto isso, o técnico da seleção sub-21, Baldini, conversou com Luciano Spalletti antes de convocá-lo novamente após a lesão. O treinador da Juventus aprovou a decisão por considerar importante dar ao jogador mais oportunidades de recuperar o ritmo de jogo. A passagem pela seleção sub-21 foi particularmente positiva, sobretudo no confronto com a Bélgica, disputado em Livorno.

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Foi justamente contra os belgas que Ekhator protagonizou um lance decisivo: sofreu um pênalti e, em seguida, decidiu cobrá-lo. O gol ajudou a definir o placar final em 2 a 2 e deu ao jovem atacante uma valiosa dose de confiança. Baldini também fez muitos elogios a ele, destacando suas qualidades e sua maturidade: segundo o técnico, trata-se de um jogador muito forte, capaz de interpretar as situações de jogo com clareza e sempre disposto a melhorar. Uma avaliação que reforça ainda mais as expectativas da Juventus.

Agora, Ekhator entra em uma fase importante da temporada, na qual pode ganhar mais espaço nas opções de Spalletti. O próximo jogo, contra o Venezia, pode lhe dar a oportunidade de entrar no decorrer da partida, enquanto, para o compromisso europeu seguinte, contra o Omonia, segundo o Tuttosport, existe a possibilidade de ele ser titular. A Liga Europa pode se tornar o cenário ideal para que acumule experiência e mostre que pode competir nesse nível. Os jogos seguintes, contra o Hapoel Beer Sheva, assim como os compromissos pelo Campeonato Italiano e pela Copa da Itália, também podem ser oportunidades valiosas para convencer o treinador de vez.

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A questão de seu futuro, porém, continua em aberto, sobretudo com a aproximação da janela de transferências de inverno. A Juventus sabe que precisa acrescentar ao elenco um centroavante mais experiente, capaz de garantir maior poder de definição perto do gol e oferecer soluções imediatas. Por isso, a situação de Ekhator será avaliada com atenção nas próximas semanas. O jovem pode permanecer em Turim e conquistar gradualmente um papel mais importante no ataque ou ser emprestado temporariamente a outro clube da Serie A para jogar com mais regularidade. Por enquanto, porém, nenhuma decisão definitiva foi tomada.

Spalletti quer primeiro observar atentamente a evolução do jovem atacante, até porque já começou a compreender melhor as características dos outros jogadores do setor ofensivo, de Kolo Muani a Woltemade. Ekhator ainda é uma opção que precisa ser mais bem avaliada, mas os sinais dados contra a Fiorentina e nos jogos recentes pela seleção sub-21 foram animadores. O técnico da Juventus pretende, portanto, aproveitar as próximas oportunidades para avaliar seu desempenho e entender o quanto ele pode ser útil à equipe. Jeff, por sua vez, continua treinando com seriedade e humildade, tentando transformar as dificuldades do verão em motivação para crescer. A pressão ligada ao custo da transferência parece agora pesar menos: ele quer conquistar seu espaço na Juventus com suas atuações.

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Tuttosport também entrevista Alessandro Agostini, que lançou Ekhator no Genoa. O treinador das categorias de base do Genoa diz: "Guardadas as devidas proporções, faço questão de esclarecer, o jeito como ele se movimenta me lembra Osimhen. Jeff é muito rápido, sabe atacar o espaço às costas da defesa: deixa o treinador feliz pelo quanto se dedica mesmo sem a bola". Vale lembrar que o nigeriano Victor Osimhen, hoje no Galatasaray, foi um dos principais protagonistas do título italiano conquistado por Spalletti à frente do Napoli em 2023.