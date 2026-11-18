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Na Juventus, enquanto se pensa em contratar um novo centroavante para janeiro, Jeff Ekhator pede passagem. Já plenamente recuperado da lesão, ele se destacou pela seleção sub-21. Em breve, pode ganhar uma vaga de titular. Enquanto isso, o ex-jogador do Genoa recebe uma comparação de peso.

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A transferência do Genoa para a Juventus representou para Jeff Ekhator uma mudança muito mais profunda do que a simples troca de um clube por outro. O jovem atacante se viu de repente em uma realidade completamente diferente, marcada por expectativas elevadas e uma pressão difícil de administrar. Vestir a camisa da Juventus significa lidar diariamente com grandes responsabilidades, sobretudo para quem chega ainda muito jovem e com pouca experiência na primeira divisão. Ekhator precisou aprender rapidamente a conviver com essas novas sensações.

Sua contratação foi uma das primeiras operações significativas da gestão Carnevali, tornando-se um sinal concreto do caminho adotado pelo clube. O objetivo era apostar em um jogador italiano, jovem e com importantes qualidades técnicas, físicas e táticas. Para contar com ele, a Juventus investiu 16 milhões de euros, além de outros 2 milhões de euros em bônus. Uma quantia considerável, sobretudo porque o jovem havia marcado apenas quatro gols na Serie A pelo Genoa. Um investimento que inevitavelmente aumentou as expectativas em relação a ele.

Deixar o ambiente do Genoa, no qual se sentia protegido e valorizado, não foi fácil. Sair de Pegli e se acostumar à nova rotina na Continassa. Para dificultar ainda mais sua adaptação, vieram também dois problemas físicos durante a preparação de verão. A primeira lesão ocorreu em meados de julho, durante um amistoso contra o Basel, quando uma arrancada o obrigou a parar. A segunda veio no fim de agosto, pouco depois de seu retorno ao grupo.

Essas seguidas ausências atrasaram sua adaptação e o obrigaram a acompanhar os companheiros das arquibancadas, sem poder contribuir diretamente para o desempenho da equipe. Durante várias semanas, o jovem atacante atravessou um período complicado, à espera da oportunidade certa para mostrar seu valor. A virada veio na partida fora de casa contra o AZ Alkmaar, quando a Juventus decidiu incluí-lo de última hora na lista da UEFA, no lugar do lesionado Manuel Locatelli. Nos poucos minutos em que jogou na Holanda, não conseguiu mostrar seu melhor futebol, mas depois deu sinais bem mais animadores.

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A atuação contra a Fiorentina permitiu ver algumas das características que convenceram a Juventus a apostar nele. Ekhator mostrou boa estrutura física, dinamismo e capacidade de atacar os espaços, além de saber proteger a bola quando necessário. Enquanto isso, o técnico da seleção sub-21, Baldini, conversou com Luciano Spalletti antes de voltar a convocá-lo após a lesão. O treinador da Juventus aprovou a decisão, por considerar importante dar a ele mais oportunidades de recuperar o ritmo de jogo. A passagem pela seleção sub-21 foi particularmente positiva, sobretudo no confronto com a Bélgica disputado em Livorno.

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Foi justamente contra os belgas que Ekhator protagonizou um lance decisivo: sofreu um pênalti e, em seguida, decidiu ele mesmo fazer a cobrança. Ao converter, ajudou a definir o placar final de 2 a 2 e ganhou uma valiosa dose de confiança. Baldini também fez muitos elogios a ele, destacando suas qualidades e sua maturidade: segundo o técnico, trata-se de um jogador muito forte, capaz de interpretar as situações de jogo com lucidez e empenhado em melhorar constantemente. Uma avaliação que reforça ainda mais as expectativas da Juventus.

Agora, Ekhator entra em uma fase importante da temporada, na qual pode ganhar mais espaço nas opções de Spalletti. A próxima partida, contra o Venezia, pode lhe dar a oportunidade de entrar no decorrer do jogo, enquanto, para o compromisso europeu seguinte, contra o Omonia, segundo o Tuttosport, há a possibilidade de ele começar como titular. A Europa League pode se tornar o cenário ideal para que acumule experiência e mostre que é capaz de competir nesse nível. Os confrontos posteriores contra o Hapoel Beer Sheva e os compromissos pelo Campeonato Italiano e pela Copa da Itália também podem ser oportunidades valiosas para convencer de vez o treinador.

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A questão sobre seu futuro, porém, continua em aberto, sobretudo diante da janela de transferências de inverno. A Juventus sabe que precisa acrescentar ao elenco um centroavante mais experiente, capaz de ser mais efetivo perto do gol e oferecer soluções imediatas. Por isso, a situação de Ekhator será avaliada com atenção nas próximas semanas. O jovem pode permanecer em Turim e conquistar gradualmente um papel mais importante entre as opções para o ataque, ou ser emprestado temporariamente a outra equipe da Serie A para jogar com mais regularidade. Por enquanto, contudo, nenhuma decisão definitiva foi tomada.

Spalletti quer primeiro observar atentamente a evolução do jovem atacante, até porque já começou a compreender melhor as características dos outros jogadores do setor ofensivo, de Kolo Muani a Woltemade. Ekhator ainda é uma opção que precisa ser analisada mais a fundo, mas os sinais deixados contra a Fiorentina e nos jogos recentes pela seleção sub-21 foram animadores. O treinador da Juventus pretende, portanto, aproveitar as próximas oportunidades para avaliar seu desempenho e entender quanto ele pode ser útil à equipe. Jeff, por sua vez, segue treinando com seriedade e humildade, tentando transformar as dificuldades do verão em motivação para crescer. A pressão associada ao custo da transferência já parece pesar menos: agora, ele quer conquistar seu espaço na Juventus com suas atuações.

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O Tuttosport também entrevista Alessandro Agostini, que lançou Ekhator no Genoa. O treinador das categorias de base do clube diz: "Guardadas as devidas proporções, faço questão de ressaltar, ele me lembra Osimhen na maneira de se movimentar. Jeff é muito rápido, sabe atacar os espaços às costas da defesa: agrada ao treinador pelo quanto se empenha mesmo sem a bola". Vale lembrar que o nigeriano Victor Osimhen, agora no Galatasaray, foi um dos principais protagonistas do título italiano conquistado por Spalletti à frente do Napoli em 2023.