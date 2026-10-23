Não é só o "fantasma" de Antonio Conte: agora a sombra de Stefano Pioli também se torna cada vez mais ameaçadora para Luciano Spalletti. Na Juventus, a repercussão negativa da dura derrota em casa para a Lazio ainda não passou, e o técnico de Certaldo parece cada vez mais ameaçado no cargo. Segundo os analistas de apostas da Better e da Betflag, sua demissão até o Natal agora tem cotação de 2,00, em nova queda em relação aos 2,40 registrados logo após o jogo contra a Lazio. Com isso, esquenta a disputa pelo comando da Juventus, com Conte na liderança, cotado a 4,50. Em relação a 48 horas atrás, Pioli também ganhou terreno: sua cotação caiu de 10,00 para os atuais 7,50.

As cotações chegam aos dois dígitos para outro ex de peso, Didier Deschamps, a 10,00, enquanto Arne Slot aparece a 15,00. Mais distante está outro possível retorno, o de Igor Tudor, a 25,00.