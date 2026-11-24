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Luciano Spalletti já disse isso várias vezes, mas ouvi-lo repetir a ideia mesmo depois de uma vitória por 4 a 0, na qual seus dois centroavantes marcaram, dá ainda mais peso às suas palavras: ele quer um camisa 9 de ofício para a Juventus, um centroavante à moda antiga que lhe permita aproveitar o grande número de jogadores de lado à disposição e ajude o time a sair jogando desde a defesa.

O pedido feito a Carnevali e Massara é urgente para janeiro. Entre os vários nomes que o treinador está sugerindo e avaliando, há um que, pelas relações envolvidas, pelas características e pela oportunidade, pode ser o preferido não só de Spalletti, mas também da diretoria: Gianluca Scamacca.

AS PALAVRAS DE SPALLETTI: Após a partida contra o Venezia, Spalletti voltou a falar sobre a necessidade de um centroavante que seja uma referência no ataque e tenha características específicas. O treinador ressaltou que Kolo Muani precisa aprender a atuar também como atacante central, mas admitiu que o francês se sente mais à vontade começando pela esquerda.

"Kolo Muani tem velocidade, força física e resistência, então também pode jogar como centroavante. Precisamos de um jogador ali porque não contratamos nenhum. Vou colocá-lo de novo nessa posição porque, no futebol moderno, é preciso ter alguém que jogue de costas para o gol"



Spalletti pede um atacante capaz de ocupar a região central, jogar de costas para o gol, proteger a bola e ajudar o time a avançar em campo. A necessidade também está ligada à composição do elenco, que conta com muitos jogadores de lado no ataque.

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O PERFIL: POR QUE KOLO MUANI E WOLTEMADE NÃO SERVEM: Como o próprio Spalletti afirmou, Kolo Muani não tem as características ideais para atuar regularmente como centroavante. Paradoxalmente, o francês rende mais quando pode começar aberto, atacar os espaços e usar sua velocidade. Já quando precisa receber a bola de costas para o gol e ser a referência central, encontra mais dificuldades.



Woltemade também tem características diferentes, apesar do porte físico: é um jogador técnico, capaz de participar da construção das jogadas e trocar passes com os companheiros, mas a proteção dos espaços e o jogo de cabeça não são seus principais pontos fortes, como ele mesmo já declarou várias vezes. Spalletti precisa, em vez disso, de um centroavante que saiba disputar fisicamente, ocupar os zagueiros adversários e se tornar uma referência para os companheiros.

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SCAMACCA É O PRIMEIRO NOME: Entre os vários jogadores associados à Juventus, Gianluca Scamacca parece ser hoje quem melhor atende aos pedidos do treinador, conforme noticiam o Corriere dello Sport e o Tuttosport. O atacante da Atalanta precisa se recuperar depois de um início de temporada afetado por problemas físicos e de ter perdido, na prática, a vaga de titular para Nikola Krstovic. Além disso, é um camisa 9 de ofício, ainda relativamente jovem e com potencial de revenda no mercado. Também poderia ser útil à seleção e reúne as características procuradas por Spalletti: finalização, jogo aéreo, força física e capacidade de proteger a bola.

Há também a viabilidade da negociação. As muitas operações fechadas não tanto entre os dirigentes (Giuntoli não saiu da Juventus em bons termos, mas precisa levar em conta as oportunidades de mercado), e sim entre os proprietários da Juventus e da Atalanta, podem ajudar a construir uma fórmula sustentável para o negócio. A família Percassi sempre busca arrecadar muito com seus talentos, mas a possibilidade de um empréstimo com opção de compra ao fim da temporada, que poderia se tornar obrigatória em caso de classificação para a próxima Champions League, pode ser boa para todos: a Juventus, por causa das regras de fair play da Uefa; a Atalanta, que poderia ver o jogador se valorizar longe de Bérgamo, onde não consegue brilhar; e Scamacca, que teria a chance de se testar em um clube de grande porte.

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AS ALTERNATIVAS: Pelas características e pela situação, Scamacca continua sendo o nome que parece agradar mais tanto a Spalletti quanto à diretoria. Segundo o Corriere dello Sport, o centroavante da Atalanta já foi, para Spalletti, um jogador "desenhado por computador", mas essa definição, feita há algum tempo, vem encontrando dificuldades para se confirmar na realidade. Por isso, a Juventus também tem alternativas.

Alexander Sorloth é uma possibilidade, embora seus 31 anos e a perspectiva de um investimento alto tornem a contratação em definitivo pouco atraente para o clube. Mais complicada é a negociação por Folarin Balogun, avaliado em cerca de 50 milhões pelo Monaco, valor fora do alcance da Juventus em janeiro. Há ainda Varela, do Monza, que já atrai forte concorrência e tem uma avaliação na casa dos 35 milhões, em constante crescimento, assim como seu número de gols. Por fim, há Joshua Zirkzee. Nesse caso, resta saber qual será a posição do novo treinador do Manchester United, Pochettino, e se haverá sinal verde para sua saída.