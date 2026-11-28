Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

A Juventus acompanha com muita atenção a próxima janela de transferências de inverno. Apesar das polêmicas das últimas semanas, a prioridade continua sendo acrescentar ao elenco de Luciano Spalletti um atacante com "características técnicas" diferentes das de Kolo Muani e Woltemade.

Além da contratação para o ataque, a Juventus tentará organizar seu orçamento, que certamente será condicionado pelas restrições da Uefa, entre outros fatores, para fazer ao menos mais uma contratação. O alvo é outro setor que não foi completado no último verão: o das laterais.

A CONTRATAÇÃO QUE NÃO SAIU NO VERÃO - Nos últimos dias da janela de transferências de verão, o diretor-executivo Giovanni Carnevali e o diretor esportivo Frederic Massara tentaram articular uma saída e uma chegada para o setor.

Na época, o brasileiro Juan Cabal estava entre os jogadores que poderiam sair, enquanto o argentino Nicolas Tagliafico era um dos nomes procurados. A saída do ex-Verona para o Bologna ou a Atalanta não aconteceu: ele recusou todas as propostas para tentar conquistar seu espaço em Turim. Com isso, a possível contratação também não se concretizou.

Publicidade Publicidade

SPALLETTI QUER UM REFORÇO - Até agora, Spalletti, também por causa das muitas lesões no elenco, teve de adaptar vários jogadores a esquemas e funções que não se ajustam totalmente às suas características. Mas, de olho na janela de janeiro, voltou a dizer ao clube que precisa de um lateral de ofício para ampliar as opções de rodízio e não "sobrecarregar" jogadores como Kalulu e Cambiaso, que hoje deveriam ser titulares e já enfrentaram diversos problemas físicos.

Tópicos relacionados

Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Tradição Aberta Bandplay ✅ Exibe um jogo estelar por rodada ✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo ✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Tradição Aberta Bandplay ✅ Exibe um jogo estelar por rodada ✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo ✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora

TAGLIAFICO CONTINUA SENDO UMA OPÇÃO - Nicolas Tagliafico segue como uma opção concreta e viável para janeiro. O lateral argentino, nascido em 1992, tem contrato com o Lyon até 30 de junho de 2027 (ou seja, até o fim da temporada) e pode deixar o clube em janeiro por um custo muito baixo.

Nesta temporada, sob o comando de Paulo Fonseca, ele atuou em apenas seis partidas. Depois da saída do português para o Sporting de Lisboa, a situação não melhorou: com Carlos Vicens no comando, Tagliafico recebeu apenas 16 minutos no confronto direto com o Lille.

Publicidade

MIRANDA VOLTA À PAUTA - Não faltam nem faltarão alternativas, já que a Juventus, como mencionado, terá de trabalhar com os recursos disponíveis. Outro caso que o clube acompanha de perto é o de Juan Miranda, jogador que agrada ao diretor esportivo Massara há algum tempo e cujo contrato com o Bologna termina ao fim da próxima temporada. As negociações pela renovação não avançam, e Juventus e Milan tentam aproveitar essa abertura.