Juventus, se Inzaghi chegasse: quem se encaixaria perfeitamente e quem poderia perder espaço no time

O futuro de Simone Inzaghi pode ser novamente na Itália, e a Juventus está entre os possíveis destinos. O elenco atual da Juventus se adaptaria apenas em parte à filosofia tática do ex-técnico de Inter e Lazio.

Inzaghi, atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, tem contrato até junho de 2027. Em maio passado, seu empresário, Federico Pastorello, não descartou a possibilidade de um retorno à Serie A no futuro: "Agora ele quer, sem dúvida, cumprir o segundo ano no Al-Hilal. Mas, mais cedo ou mais tarde, também voltará à Itália". Ontem, porém, o agente procurou reduzir os rumores cada vez mais insistentes de que a volta de Inzaghi à Itália para a temporada 2027-28 já estaria decidida: "Nenhuma decisão foi tomada sobre o futuro de Inzaghi".

JUVE PENSA EM INZAGHI

O fato é que alguns dos principais clubes da Itália pensam em Inzaghi para o futuro, especialmente Napoli e Juventus. No caso da Juventus, o objetivo do diretor executivo Giovanni Carnevali é manter a confiança em Luciano Spalletti até o fim da temporada, sem mudanças bruscas, para depois pensar em um novo planejamento a partir da temporada seguinte, de preferência com a classificação para a Liga dos Campeões garantida. E, entre os possíveis técnicos para o futuro da Velha Senhora, Inzaghi está no topo da lista de Carnevali, à frente até de Antonio Conte.

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O ELENCO ATUAL DA JUVE SE ENCAIXA NO 3-5-2 DE INZAGHI?

Deixando de lado o calendário, já que ainda faltariam dez meses, e o que pode acontecer na janela de transferências de janeiro, vamos fazer o exercício de avaliar como o elenco atual da Juventus se adaptaria às exigências táticas e técnicas de Inzaghi, que, ao longo da carreira, quase sempre optou pelo 3-5-2, com variações para o 3-4-2-1 durante as partidas.

A DEFESA

A linha de três defensores é um princípio fundamental para Inzaghi, uma certeza sobre a qual construiu sua carreira e suas vitórias. E, na Juventus, não há problemas nesse aspecto. Todos os defensores do clube (Kalulu, Gatti, Lucumì, Bremer, Kelly, Cabal e Rugani) são capazes de jogar em uma linha de três. Para alguns deles, essa formação é até mais adequada do que uma linha de quatro, especialmente para Bremer e Gatti.

O MEIO-CAMPO

Também não haveria problemas com os meio-campistas centrais, porque, no trio à frente da defesa (ou na dupla, em caso de mudança para o 3-4-2-1), Locatelli, Koopmeiners, Douglas Luiz, Thuram, Sarr e McKennie poderiam encontrar espaço sem dificuldades. É verdade que ainda faltaria um pouco de qualidade, mas ela faltaria de qualquer maneira, independentemente do esquema e do técnico. Nesse sentido, vale ficar atento a uma possível investida da Juventus por Hakan Calhanoglu, peça central da Inter de Inzaghi e cujo contrato com o clube termina em junho de 2027.

OS JOGADORES DE LADO

Os problemas começam quando falamos dos jogadores de lado, tanto na defesa quanto no ataque. No 3-5-2, mas também no 3-4-2-1, são necessários alas fisicamente fortes, capazes de percorrer toda a faixa do campo com passadas largas. É difícil imaginar Celik e Cambiaso nessa função, assim como Kalulu e Cabal quando atuam como laterais. Sem falar nos muitos pontas da Juventus: Yildiz, Alajbegovic, Conceicao, Boga, Nico Gonzalez e Zhegrova teriam de, por assim dizer, "mudar de função", jogando como segundo atacante no 3-5-2 ou como meia-atacante no 3-4-2-1. Ou, como alternativa, Inzaghi teria de mudar sua maneira tradicional de jogar para se adaptar aos jogadores à disposição.

O ATAQUE

Por fim, não há problemas do ponto de vista tático em relação aos atacantes. Kolo Muani, Woltemade (que, de todo modo, está emprestado sem opção de compra até junho), Ekhator e Milik se encaixam taticamente no esquema de Inzaghi. O problema continuaria sendo a capacidade deles de fazer a diferença e, sobretudo, de marcar gols. Com Inzaghi, assim como com Spalletti, o problema seria sempre o mesmo: o gol e a capacidade de marcá-lo. Independentemente dos esquemas.