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Surgiu uma nova prévia do design da nova camisa titular da Juventus para a temporada 2027-28. A informação é do site especializado Footy Headlines, segundo o qual o designer JMFK criou uma nova projeção da camisa titular da Juventus para 2027-28 que pode estar muito próxima do design definitivo.

A nova camisa titular da Juventus para 2027-28, produzida pela Adidas, celebrará o 130º aniversário do clube, coroando uma temporada histórica desde sua fundação, em 1897. A camisa deve ter um design limpo e tradicional, com uma estética dominada pelo preto, que será muito mais proeminente do que o branco. Entre os elementos específicos do design estão uma parte traseira predominantemente preta, com impressão em branco, e as três listras brancas da Adidas sobre os ombros pretos. O lançamento está previsto para maio ou junho de 2027.

As primeiras informações sobre a nova camisa titular da Juventus para 2027-28 foram divulgadas pelo insider italiano @La_Bianconera. Produzida pela Adidas, a camisa acompanhará a Juventus durante uma temporada histórica, que celebra os 130 anos da fundação do clube, em 1897.

A nova camisa titular da Juventus, produzida pela Adidas para a temporada 2027-28, terá um visual limpo e tradicional, celebrando o importante aniversário do clube com uma abordagem marcante e moderna que privilegia a identidade clássica do time.

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A característica mais marcante da camisa titular da Juventus para 2027-28 deve ser a clara predominância do preto sobre o branco. Embora o número e a largura exatos das listras verticais ainda não sejam conhecidos, a expectativa é que a estética dominada pelo preto inclua uma parte traseira predominantemente preta, com o nome e o número do jogador impressos em branco para criar contraste, seguindo a tradição do clube, sobretudo nas décadas de 1970 e 1980, além das três listras brancas da Adidas sobre os ombros pretos. A camisa titular da Juventus para 2027-28, produzida pela Adidas, deve ser apresentada entre maio e junho de 2027.