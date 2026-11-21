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A Juventus já planeja contratar em definitivo Nick Woltemade, emprestado pelo Newcastle United, após seu bom início na Itália. O clube da Série A pode até oferecer o português Francisco Conceicao em uma troca para reduzir o preço do centroavante alemão.

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Bom início leva Juventus a repensar contratação

Woltemade chegou à Itália apenas no último dia da janela de transferências, mas a Juventus já trabalha para contratá-lo em definitivo. O centroavante alemão foi emprestado pelo Newcastle ao clube da Série A por 12 meses , mediante o pagamento inicial de 3,6 milhões de euros. O acordo fechado de última hora, porém, não incluiu uma opção de compra ao fim da temporada.

No entanto, suas atuações iniciais, surpreendentemente positivas, convenceram a direção da Juventus a repensar seu futuro. O clube agora considera a contratação definitiva do atacante uma grande prioridade e busca formas de estruturar a transferência para mantê-lo na Itália por mais tempo.

Boas atuações chamam a atenção na Itália

O jogador de 24 anos se adaptou muito bem à Série A e às competições europeias. Ele soma quatro gols e duas assistências em apenas 13 partidas, entre compromissos nacionais e jogos da Liga Europa. Segundo La Gazzetta dello Sport, os dirigentes da Juve estão muito impressionados com seu desempenho geral.

A publicação italiana afirma que os dirigentes do clube já elaboram um plano financeiro concreto para comprá-lo em definitivo ao fim da temporada. Taticamente, Woltemade se mostrou um jogador extremamente versátil para quem comanda a equipe. Ele atua bem como referência isolada no ataque e também formou uma parceria ofensiva bastante promissora com Randal Kolo Muani.

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Alto investimento do Newcastle dificulta contratação definitiva

Uma transferência definitiva exigirá negociações intensas entre os dois clubes. O Newcastle pagou 75 milhões de euros para contratar Woltemade do Stuttgart, da Alemanha, durante a janela de transferências do verão de 2025.

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O atacante alemão acabou tendo dificuldades para justificar esse preço elevado durante sua passagem pelo futebol inglês. Ele marcou apenas 11 gols e deu seis assistências em um total de 53 jogos pelo clube da Premier League.

Diante do alto valor desembolsado, o Newcastle naturalmente vai querer recuperar uma parcela significativa do investimento inicial. Isso torna muito difícil para a Juventus comprá-lo apenas com dinheiro no próximo verão.

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Troca envolvendo Conceicao pode viabilizar transferência

Para superar essa diferença financeira, a Juventus espera negociar uma prorrogação do empréstimo. O clube quer incluir uma opção de compra do atacante em junho de 2028 por um valor total significativamente menor.

Como alternativa, o clube precisaria levantar os recursos necessários por meio de vendas importantes de jogadores. A venda de Conceicao é, no momento, o caminho mais viável para financiar a contratação definitiva de Woltemade. Uma transferência do português por mais de 40 milhões de euros geraria um lucro importante para o clube. Há até a possibilidade concreta de uma troca direta, com a Juventus enviando Conceicao ao Newcastle como parte de uma negociação de grande porte.