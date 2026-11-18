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A Juventus volta a contar com Jeff Ekhator (autor de um gol pela seleção sub-21 da Itália) e aguarda Kenan Yildiz, que voltou a treinar com bola e tem recuperação da lesão prevista para daqui a um mês.

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Enquanto isso, os dirigentes da Juventus seguem trabalhando nos bastidores de olho na próxima janela de transferências.

La Gazzetta dello Sport afirma que o plano prevê três reforços para o time comandado por Luciano Spalletti: um lateral-esquerdo, um meio-campista e um atacante.

No topo da lista de desejos estão três jogadores que atuam no exterior: o franco-argelino Rayan Ait-Nouri (nascido em 2001), do Manchester City; o dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg (nascido em 1995), do Marselha; e o norueguês Alexander Sorloth (nascido em 1995), do Atlético de Madrid.

As alternativas são: o espanhol Alejandro Balde (nascido em 2003), do Barcelona, ou o italiano Destiny Udogie (nascido em 2002, ex-Udinese e Verona), do Tottenham, para a lateral esquerda;

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o francês Darryl Bakola (nascido em 2007), do Sassuolo, para o meio-campo, embora sua contratação fosse mais um investimento para o futuro, visando a próxima temporada;

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o norte-americano Folarin Balogun (nascido em 2001), do Monaco; o italiano Gianluca Scamacca (nascido em 1999), da Atalanta; ou o ítalo-argentino Mateo Retegui (nascido em 1999), do Al-Qadsiah, para o ataque. No caso deste último, porém, seria preciso superar o obstáculo de seu alto salário.

La Gazzetta dello Sport explica, porém, que três contratações são muitas, e não apenas por questões financeiras, que o último aumento de capital anunciado poderia amenizar.

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O elenco da Juventus, afinal, já tem jogadores demais, e vários estão fora das listas: de Arkadiusz Milik aos lesionados Manuel Locatelli, Khephren Thuram e Kamil Grabara, além de Edon Zhegrova e Daniele Rugani, excluídos da lista da Uefa e, portanto, sem condições de atuar na Europa League.

Em suma, não há armários livres na Continassa. Por isso, o diretor executivo Giovanni Carnevali precisa começar pelas saídas. Dito isso, o dirigente, ao lado do diretor técnico Frederic Massara e do diretor esportivo Marco Ottolini, está analisando o mercado para atender às necessidades do banco de reservas e da torcida.