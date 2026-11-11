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A Juventus planeja uma grande reformulação do setor de goleiros no próximo verão, diante de uma série de saídas iminentes do elenco. Lorenzo Palmisani, promessa do Frosinone, surgiu como o principal alvo do clube no mercado de transferências para ser um reserva confiável de Guglielmo Vicario.

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Juventus planeja grande reformulação no setor de goleiros

A Juventus se prepara para uma reformulação significativa no setor de goleiros antes da janela de transferências do verão. Com várias saídas previstas, o clube italiano busca ativamente novos talentos no mercado.

Segundo o Tuttosport, Vicario deve manter a condição de titular absoluto. No entanto, o grupo de goleiros que dará suporte ao jogador da seleção italiana passará por uma transformação drástica. O diretor-executivo Giovanni Carnevali e o diretor-chefe de futebol Frederic Massara já começaram a preparar o terreno. O principal objetivo da dupla é formar uma parceria forte e confiável para dar suporte a Vicario em todas as competições da próxima temporada.

Palmisani surge como principal alvo

A promessa do Frosinone Palmisani chegou ao topo da lista de prioridades da Juventus para contratações. O jovem, muito bem avaliado, já havia sido associado a uma transferência para a Juventus na janela do verão, e o interesse do clube só aumentou.

Palmisani se comprometeu recentemente a permanecer no Frosinone no futuro próximo ao assinar, em setembro, um novo contrato de longo prazo, válido até 2031. A longa extensão do vínculo, porém, não desanimou a diretoria da Juventus.

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Uma das estratégias propostas é acertar uma transferência definitiva em janeiro e permitir que o goleiro termine a temporada atual emprestado na Ciociaria. A medida repetiria a estratégia bem-sucedida adotada pela Juventus na contratação do zagueiro Federico Gatti, vindo do mesmo clube.

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Três goleiros podem deixar Turim

A necessidade urgente de reforços decorre da iminente saída de vários reservas. Kamil Grabara voltará ao Wolfsburg após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado em setembro. Por isso, a Juventus, com razão, não exercerá a opção de compra de 11,5 milhões de euros pelo goleiro.

Além disso, Neto deve deixar o clube ao fim da temporada atual. O veterano brasileiro foi contratado apenas como opção para uma emergência e não terá sua breve passagem prolongada.

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Carlo Pinsoglio também pode estar de saída de Turim. O goleiro, há muito tempo no clube, completará 37 anos em março, e os dirigentes consideram muito improvável outra renovação de contrato.

Alternativas internacionais também são monitoradas

Embora Palmisani siga como prioridade no mercado nacional, a Juventus também busca ativamente alternativas internacionais para reforçar o elenco. Carnevali e Massara analisam jogadores em mercados de todo o mundo para garantir a contratação de alguém com o perfil ideal.

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Pedro Morisco, do Coritiba, está no radar para contratações após conquistar uma vaga na seleção brasileira de Carlo Ancelotti. O jovem sul-americano é uma opção interessante, com grande potencial para o futuro. Enquanto isso, o titular do Krasnodar, Stanislav Agkatsev, também é acompanhado de perto pelos olheiros da Juventus.