Juventus: para a baliza, o preferido de Spalletti continua a ser Martinez, mas a opção De Gea ainda está em aberto

Na Juventus, o dossiê guarda-redes continua em aberto. Um nó crucial para resolver uma grande limitação da última temporada, que contribuiu para a falha na qualificação para a Champions League. O nome no topo da lista de Luciano Spalletti continua a ser o de Emiliano Martinez: a negociação com o Aston Villa está longe de ser simples, mas os analistas de apostas da Sisal mantêm-se confiantes e colocam o Dibu na Juventus com odd de 2,00.





Em alternativa, à espera de perceber se há margem para Guglielmo Vicario, do Tottenham, continua viva também a pista que leva a David De Gea, cotado em 5,00, enquanto para um hipotético regresso de Alisson a Itália a cotação sobe para 6,00. Para lá do nome que possa entrar, aquilo que parece muito provável ao analisar as odds da William Hill é a saída de Michele Di Gregorio, uma hipótese que paga 1,35 vezes a aposta. A reconstrução da Juve, em suma, recomeça precisamente da baliza, com o objetivo de evitar virar a página também entre os postes em relação à última temporada.



































