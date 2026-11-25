Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Missão em Madri para o diretor esportivo da Juventus, Marco Ottolini. Segundo informações obtidas com exclusividade pela nossa redação, o dirigente da Juventus esteve ontem nas arquibancadas do estádio Alfredo Di Stefano para acompanhar o confronto da Youth League entre Real Madrid e PSV.

Daniel Yanez, nascido em 2007, era o principal jogador observado e não decepcionou: teve uma atuação de alto nível e marcou o gol que colocou o Real Madrid momentaneamente à frente por 2 a 1. Personalidade, capacidade no um contra um e ótima finalização: a promessa do Real Madrid agrada muito à Juventus. E isso já faz vários meses.

Ottolini também pôde acompanhar o brilhante hat-trick do talentoso atacante dinamarquês Bro Hansen, do PSV: nascido em 2009, ele é observado por todos os principais clubes europeus. O movimentado empate por 3 a 3 também ofereceu à Juventus pistas para o Next Gen. Diez e Martinez, do time da casa, e Dyran Stam, nascido em 2010, e Duah, do time holandês, são nomes muito interessantes que entraram no radar da Juventus.

Hoje à noite, Ottolini estará no Wanda Metropolitano para acompanhar a partida da Champions League entre o Atlético de Madrid e os noruegueses do Viking. O atual diretor esportivo da Juventus tem uma ótima relação com a diretoria do clube de Madri, motivo pelo qual viajou à capital espanhola. É uma viagem de mercado voltada ao presente e ao futuro: Ottolini trabalha para tornar a Juventus mais forte.

Publicidade Publicidade

Com Sorloth? Essa é a grande dúvida na Juventus. A busca pelo forte atacante norueguês do Atlético de Madrid se arrasta há várias janelas de transferências sem um desfecho positivo. No último verão, a Juventus preferiu concentrar seus recursos financeiros em Kolo Muani, mas sem desistir de vez de Sorloth.

Próximas partidas JUV Serie A Femminile 12:00 COM

Spalletti pede insistentemente a chegada de um verdadeiro camisa 9 de referência, um atacante capaz de dominar pelo alto e abrir espaços nas defesas adversárias usando seu porte físico. Sorloth seria perfeito para as ideias do treinador de Certaldo, e sua chegada traria soluções que, neste momento, não existem no elenco.

Ottolini espera que o Atlético de Madrid aceite emprestar Sorloth em janeiro, única solução possível diante das restrições do Settlement Agreement. A reunião também deve trazer uma atualização sobre a situação de David: o atacante canadense chegou ao Atlético de Madrid por empréstimo com opção de compra de 25 milhões de euros e já soma três gols e duas assistências em La Liga.