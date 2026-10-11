Juventus: os convocados para o jogo contra o Cagliari, sete desfalques e dois retornos

A Juventus, por meio de seu site oficial, divulgou a lista de convocados para a partida contra o Cagliari. Estão fora Locatelli, Yildiz, Thuram, Grabara, Neto, Ekhator, Milik e Boga. Cambiaso e Cabal voltam, Neto também está ausente por suspensão, enquanto Alajbegovic foi relacionado.
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
11 Zhegrova
12 Douglas Luiz
15 Kalulu
17 Alajbegovic
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
29 Sarr
31 Gonzalez
32 Cabal
40 Radu
A Juventus está em Cagliari e se prepara para a partida contra o Cagliari. Luciano Spalletti está trabalhando para definir a escalação que mandará a campo desde o primeiro minuto, com o objetivo de conquistar um resultado positivo em um confronto importante na trajetória da Juventus. O técnico deve apostar no 4-2-3-1, um esquema que permite à equipe manter equilíbrio entre os setores e, ao mesmo tempo, explorar a qualidade dos jogadores de frente.