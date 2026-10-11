Juventus: os convocados para o jogo contra o Cagliari, sete desfalques e dois retornos

A Juventus, por meio de seu site oficial, divulgou a lista de convocados para a partida contra o Cagliari. Estão fora Locatelli, Yildiz, Thuram, Grabara, Neto, Ekhator, Milik e Boga. Cambiaso e Cabal voltam, Neto também está ausente por suspensão, enquanto Alajbegovic foi relacionado.





2 Celik

3 Bremer

4 Gatti

Próximas partidas CGL Campeonato Italiano 14:45 JUV

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Kolo Muani

11 Zhegrova

12 Douglas Luiz

15 Kalulu

17 Alajbegovic

20 Cambiaso

22 McKennie

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Vicario

26 Lucumi

27 Woltemade

29 Sarr

31 Gonzalez

32 Cabal

40 Radu





A Juventus está em Cagliari e se prepara para a partida contra o Cagliari. Luciano Spalletti está trabalhando para definir a escalação que mandará a campo desde o primeiro minuto, com o objetivo de conquistar um resultado positivo em um confronto importante na trajetória da Juventus. O técnico deve apostar no 4-2-3-1, um esquema que permite à equipe manter equilíbrio entre os setores e, ao mesmo tempo, explorar a qualidade dos jogadores de frente.