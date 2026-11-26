Juventus-Omonia pode ser a partida ideal para o time de Luciano Spalletti encaminhar a classificação à próxima fase da Europa League 2026/2027, as oitavas de final.
Após a goleada sobre o Venezia na Serie A, a Juventus recebe a equipe cipriota no Allianz Stadium com uma oportunidade única de se manter entre os oito primeiros da fase de liga. Os visitantes, por sua vez, chegam a Turim precisando somar pontos depois de duas derrotas nas duas últimas rodadas.
JUVENTUS-OMONIA 2 A 1
GOLS: 16' Satka (O), 37' Cambiaso (J), 43' Ekhator (J)
GOLS E PRINCIPAIS LANCES
43' GOL: A Juventus recupera a bola no campo de ataque, e Ekhator inicia a jogada ao tocar para Gatti e se lançar no espaço. O capitão da noite aciona Conceicao no campo de ataque, e o português dá um passe em profundidade para o atacante italiano dentro da área. Com um movimento rápido, ele bate forte, rasteiro, e deixa Kaminski sem reação. É o 2 a 1 que completa a virada.
37' GOL: Golaço de Andrea Cambiaso. Escalado por Spalletti na faixa direita para esta partida, o jogador corta para a esquerda na altura da quina da área e bate colocado de pé esquerdo. A bola entra no ângulo.
26' Outra jogada com a bola no chão, sob pressão na entrada da área da Juventus, termina com uma finalização de Cabal. Kaminski responde e evita o gol. No contra-ataque, após um erro de Douglas Luiz no passe, é a vez de Neto impedir o gol de Maric, que havia arriscado um chute de 16 metros.
16' GOL O Omonia avança pela esquerda com um cruzamento de Montnor. Kelly se antecipa a Kakoullis e manda para escanteio. Na cobrança, porém, Neto comete uma falha incrível: sai mal, não alcança a bola e ela chega à segunda trave, onde Satka cabeceia para o gol e faz 1 a 0.
11' CARTÃO AMARELO: Lance típico de pisão no pé: Tanase chega atrasado e acerta em cheio o pé de Gatti, defensor da Juventus. Cartão amarelo pela infração.
4' CHANCE: Primeira oportunidade clara da partida. Após um escanteio, Chico Conceicao corta da direita para o meio e bate colocado de esquerda, mas Kaminski está atento e espalma, mantendo o placar.
0' A bola rola às 21h no Allianz Stadium, em Turim
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JUVENTUS-OMONIA: ESCALAÇÕES OFICIAIS E SÚMULA
Juventus-Omonia 2 a 1
Gols: 16' Satka (O), 37' Cambiaso (J), 43' Ekhator (J)
JUVENTUS (3-4-3): Neto; Gatti, Lucumì, Kelly; Cambiaso, Douglas Luiz, Sarr, Cabal; Conceicao, Ekhator, Boga.
Reservas: Pinsoglio, Vicario, Celik, Bremer, Koopmeiners, Kolo Muani, Woltemade, Durmisi, Merola, Turco.
Téc. Spalletti.
OMONIA (4-2-3-1): Kaminski; Douverne, Coulibaly, Satka, Nego; Andreou Maric; Tanase, Tankovic, Montnor; Kakoulis.
Reservas: Fabiano, Michail, Ewandro, Brouwers, Simic, Balkovec, Neophytou, Konstantinidis, Christoforou, Diony.
Téc. Berg.
Árbitro: Barrott (ING)
Cartões amarelos: Tanase (O), Lucumi (J)
Expulsos: -