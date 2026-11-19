Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Como informa o comunicado oficial da Juventus, "Augusto Sedorf Owusu prolonga seu vínculo com a Juventus: o meio-campista nascido em 2005 assina um contrato que o ligará ao nosso clube até 30 de junho de 2031.

Formado nas categorias de base da Juventus, após um período de empréstimo na temporada 2022/2023, Owusu voltou a Turim para integrar a equipe Primavera antes de passar à Next Gen, pela qual soma até agora 59 partidas".

O comunicado da Juventus prossegue: "Sua trajetória de crescimento no clube também o levou a estrear pelo time principal neste ano: foi em 17 de setembro de 2026, na partida da Europa League contra o NEC, no Allianz Stadium, quando entrou em campo no segundo tempo.

Parabéns, Augusto: nos vemos em campo!".