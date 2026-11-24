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Lois Openda, que sofreu uma lesão na fíbula em 9 de outubro, voltou a treinar com o Lyon após mais de um mês afastado. Nesse período, muita coisa mudou no clube francês, a começar pelo treinador: Paulo Fonseca, que havia pedido a contratação do belga e com quem Openda tinha uma boa relação, foi para o Sporting de Lisboa e acabou substituído por Carlos Vicens. O técnico espanhol recebeu Openda de volta aos treinos ontem e falou sobre ele: "Lois está na fase final da recuperação. As decisões serão tomadas dia a dia para avaliar se podemos acelerar esse processo".

Uma declaração que demonstra confiança, ponto de partida indispensável para uma relação que ainda precisa ser construída. É também uma abertura em relação às notícias que chegaram da França na semana passada, segundo as quais Openda não faria parte, no futuro próximo (inclusive já a partir de janeiro), dos planos técnico-táticos de Vicens.

De todo modo, vale lembrar que Openda está emprestado pela Juventus ao Lyon, sem opção de compra, até o fim da temporada e que, portanto, seu futuro no próximo verão ainda terá de ser definido. Estes são os termos do acordo firmado por Juventus e Lyon no verão passado: "A Juventus Football Club S.p.A. comunica que chegou a um acordo com o Olympique Lyonnais para a cessão, por empréstimo até 30 de junho de 2027, dos direitos às atuações esportivas do jogador Lois Openda, mediante o pagamento de € 3,5 milhões".

É muito provável que Openda permaneça no Lyon até junho. Depois, Juventus e Lyon terão de voltar a discutir a questão, caso seja necessário. Vale lembrar que a Juventus contratou Openda do Leipzig por empréstimo em 2025, com obrigação de compra mediante o cumprimento de determinadas condições, que acabaram sendo atendidas. Confira o acordo: "A Juventus Football Club S.p.A. comunica que chegou a um acordo com o RB Leipzig para a aquisição, por empréstimo até 30 de junho de 2026, dos direitos às atuações esportivas do jogador Ikoma-Loïs Openda, mediante o pagamento de € 3,3 milhões".

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"Também estão previstos bônus de até € 0,8 milhão mediante o cumprimento de determinados objetivos esportivos, prossegue o comunicado oficial. O acordo também estabelece a obrigação de a Juventus adquirir em definitivo os direitos às atuações esportivas do jogador caso determinadas condições sejam atendidas durante a temporada 2025/26. O valor acordado para a eventual aquisição definitiva é de € 40,6 milhões, pagáveis em quatro exercícios, além de custos adicionais de € 1,7 milhão".

Dos € 40,6 milhões pagos pela Juventus em junho de 2026, € 10 milhões terão sido amortizados até junho de 2027. Assim, no próximo verão, a Juventus terá de vender Openda para evitar prejuízo (o contrato do jogador com o clube vai até 2030) por pelo menos € 30 milhões. É um valor alto para um jogador que, embora tenha começado bem a temporada no Lyon de Fonseca (10 jogos, 2 gols e 1 assistência), agora precisa reconstruir sua temporada praticamente do zero.

No próximo verão, se o Lyon não quiser comprá-lo (não há opção nem obrigação de compra), a Juventus terá de procurar outros compradores ou (e esta é a solução que hoje parece mais provável) buscar outro empréstimo. Já a possibilidade de o belga nascido em 2000 voltar a integrar o elenco da Juventus parece estar descartada.