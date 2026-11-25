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A Juventus disputa com o Milan a contratação de Bruno Fernandes.

Tuttosport informa que os dirigentes da Juventus demonstraram interesse pelo meio-campista português, cujo contrato com o Manchester United termina em junho de 2027. O clube tem uma opção para prorrogar o vínculo por mais uma temporada e negociava a renovação, antes de o jogador decidir frear as conversas. "Não é o momento certo", afirmou o próprio Bruno Fernandes. "Por enquanto, pensamos apenas em nos concentrar para vencer os jogos. Depois, poderemos voltar a falar sobre o meu contrato, que não é importante agora".

Caso fique livre sem custos ao fim desta temporada, Bruno Fernandes também é apontado como alvo do Milan. O técnico português Ruben Amorim é representado pela mesma agência do jogador, que veria com bons olhos um retorno à Itália, onde já atuou por Novara, Udinese e Sampdoria.

Ele também não descarta outra volta, desta vez ao Sporting Lisboa, que recebe o Manchester United nesta noite pela Champions League: "Nunca fecharei a porta para um possível retorno ao Sporting", disse Bruno Fernandes. "Será sempre um clube que ocupa um lugar especial no meu coração".

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Por outro lado, propostas de fora da Europa, como as da Arábia Saudita ou da Major League Soccer dos Estados Unidos, não parecem interessá-lo.

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Nascido em 1994, Bruno Fernandes chegou ao Manchester United vindo do Sporting Lisboa por 65 milhões de euros na janela de transferências de inverno de 2020. Desde então, fez 342 partidas com a camisa dos Red Devils, marcou 113 gols e deu 111 assistências, mas conquistou apenas uma Copa da Inglaterra e uma Copa da Liga Inglesa.

A Juventus só poderia tentar sua contratação se conseguir a classificação para a próxima Champions League, como já havia acontecido na temporada passada com outro meio-campista português de qualidade: Bernardo Silva, que foi para o Real Madrid de José Mourinho.

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A Juventus também olha para o mercado português no ataque e acompanha Gustavo Varela de perto. O jogador deixou de seguir a Juventus no Instagram também para não alimentar ainda mais os rumores sobre seu futuro. Nascido em 2005, o artilheiro da Serie A, com 11 gols em 11 partidas, tem contrato com o Monza até junho de 2030. Ele chegou ao clube no verão passado, vindo do Benfica, por 2,5 milhões de euros mais 1 milhão de euros em bônus. O Benfica tem direito a 20% do valor de uma futura venda e pode igualar propostas futuras. Varela despertou o interesse de Inter, Juventus, Napoli e Tottenham, com um preço inicial de 25 milhões de euros para janeiro.

Enquanto isso, outro jogador português, Francisco Conceiçao, está pronto para voltar a ser titular no jogo em casa pela Europa League contra os cipriotas do Omonia Nicosia, marcado para a noite de quinta-feira no Stadium de Turim.