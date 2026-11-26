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A Juventus tem a Liga Europa como um objetivo concreto nesta temporada. Para o clube, o jogo contra o Omonia Nicosia pode ser decisivo para consolidar sua posição entre os oito primeiros da fase de liga, o que garantiria uma vaga direta nas oitavas de final.

Antes da partida, o diretor esportivo Ricky Massara falou à Sky sobre o desempenho que o clube precisa ter na Europa e também sobre a próxima janela de transferências. A Juventus terá de assumir um papel de protagonismo nessa janela para atender aos pedidos de Luciano Spalletti, apesar do desabafo do treinador na entrevista coletiva.

A LIGA EUROPA E O OMONIA: "Garantir a vaga nos playoffs hoje? Sim, é um objetivo importante que acredito que podemos alcançar com uma vitória. Para nós, porém, vencer é indispensável. Precisamos buscar esses três pontos em um jogo que pode parecer mais fácil no papel, mas não podemos baixar a guarda, porque o Omonia tem qualidades que podem nos causar problemas".

EKHATOR NÃO É UM EXPERIMENTO: "A escolha de hoje não é um experimento. Ekhator é um jogador de qualidade, integra a seleção italiana sub-21 e já mostrou suas qualidades neste campeonato. Além disso, nasceu em 2006, e sabemos o peso que tem a camisa da Juventus. Não devemos colocar pressão excessiva sobre ele nesse sentido, mas estamos confiantes de que também poderá nos dar alegrias diante dessas exigências".

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OPORTUNIDADES NO MERCADO: "Quanto ao mercado, ainda é muito cedo. Temos muitos jogos pela frente e precisaremos ver o que será possível fazer, sempre dentro dos limites que o clube deve respeitar. Se surgirem oportunidades que possam melhorar o elenco, estaremos prontos para tentar aproveitá-las. Em qual posição? Veremos, porque esperamos recuperar alguns jogadores até lá e poderemos entender melhor o que de fato nos ajudaria a melhorar".

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RETORNO DOS JOGADORES: "Por enquanto, esperamos recuperar alguns jogadores. O treinador nunca procurou desculpas, mas teve de lidar com uma situação que, às vezes, foi realmente muito difícil. Isso também foi uma oportunidade para explorar novas soluções, e ele sempre soube encontrar alternativas diante das dificuldades, inclusive no passado"

UM CENTROAVANTE ALTO? "Spalletti pediu mais altura no ataque? Altura não falta neste elenco. Talvez ele estivesse falando de características técnicas específicas. Acho que estamos bem servidos em termos de altura".