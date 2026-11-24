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Manuel Locatelli, meio-campista e capitão da Juventus, respondeu às perguntas de pequenos torcedores do clube nos canais oficiais da Juventus. Confira os trechos mais interessantes extraídos das respostas das crianças no tradicional encontro Junior Report.

OS MOMENTOS DIFÍCEIS

Locatelli, afastado por lesão até março do ano que vem, fala sobre o difícil momento que vive:

“Este é, sem dúvida, um dos momentos mais difíceis, porque machuquei o joelho e preciso ficar longe do campo por muito tempo. Por isso, estou vivendo de uma maneira muito diferente”, segundo o TuttoJuve.com. “Outro momento difícil foi quando não conseguimos ir à Copa do Mundo. Quando você perde, e perde desse jeito, é um momento de sofrimento. Mas, no fim, no futebol se ganha e se perde. O importante é melhorar e dar tudo o que se tem.”

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A RECUPERAÇÃO DA LESÃO

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O meio-campista fala sobre sua recuperação da lesão:

“Estou me sentindo bem, no sentido de que estou trabalhando bem. Sei que preciso esperar um tempo e, infelizmente, às vezes isso acontece na nossa vida, na vida dos atletas. Estou encarando o dia a dia de outra forma, trabalho mais na academia. Sinto muita falta de jogar futebol, muita mesmo, mas aprendi a aceitar essa situação e sei que preciso fazer o meu melhor para voltar bem.”

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A CHEGADA À JUVENTUS

O meio-campista relembra sua chegada à Juventus em 2021:

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“Quando cheguei à Juventus, tive a sorte de contar com grandes capitães à minha frente. Quando cheguei, Chiellini ainda estava lá, Bonucci também, e depois tive Danilo. Para mim, foi muito importante observar e aprender com eles a postura de estar sempre presente e disponível. Como eu dizia antes, precisamos tentar ser um exemplo todos os dias. O segredo, na minha opinião, é a dedicação, a vontade de trabalhar e melhorar, mas, acima de tudo, estar disposto a ouvir os outros.”

A TORCIDA PELA JUVENTUS

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Por fim, Locatelli relembra sua infância como torcedor da Juventus:

“Eu já torcia pela Juventus quando era criança, então tinha Nedved, Buffon e Del Piero. Também admirava Totti, é claro: eles eram meus ídolos, os jogadores com quem cresci. Você disse algo bonito, que nos faz refletir, porque, como você falou, às vezes as crianças nos veem dessa maneira, e isso nos dá uma responsabilidade. Também nisso precisamos ser um exemplo. Acho que não basta ser um exemplo nos lances durante a partida, mas também na postura que temos dentro e fora de campo. Precisamos ser um exemplo para vocês, porque vocês nos acompanham e nos admiram. Portanto, é uma responsabilidade bonita e importante.”