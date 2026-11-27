Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Um dia após a vitória sobre o Omonia Nicósia na Europa League, a Juventus voltou a treinar visando à partida contra o Como, marcada para domingo à noite, na casa do time de Fabregas. Para Luciano Spalletti, o treino de hoje trouxe boas notícias, com os avanços de Pierre Kalulu e Nico Gonzalez.

A notícia mais positiva é sobre o francês Kalulu, que hoje voltou a treinar normalmente com o grupo, trabalhando novamente ao lado dos companheiros. Kalulu sofreu uma lesão de baixo grau no bíceps femoral esquerdo após Fiorentina x Juventus, em 8 de novembro. A lesão obrigou Kalulu a ficar fora da convocação da seleção francesa para os compromissos contra Itália e Turquia. O defensor também perdeu os jogos contra o Venezia, pelo campeonato, e o Omonia, pela Europa League.

Spalletti também recebeu sinais positivos de Nico Gonzalez, que hoje participou de parte do treino com o grupo. A disponibilidade do argentino para a partida contra o Como ainda será avaliada, embora seja mais provável que Nico Gonzalez volte à lista de relacionados para o jogo da próxima semana contra o Sassuolo, pela Copa da Itália.