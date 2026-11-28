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Boas notícias para Luciano Spalletti e para a Juventus antes da visita ao Como, no domingo, 29 de novembro, às 20h45, no estádio Sinigaglia.

O departamento médico da Continassa trouxe notícias importantes sobre a recuperação de Pierre Kalulu, que estará à disposição do treinador da Toscana. Já a situação de Nico Gonzalez ainda não avançou. A disponibilidade de Jeff Ekhator também precisa ser avaliada.

KALULU RECUPERADO, NICO GONZALEZ NÃO - O defensor francês enfim se recuperou completamente da lesão leve no bíceps femoral esquerdo sofrida no último jogo antes da pausa para as seleções, que o mantinha afastado. Kalulu voltou a treinar normalmente com o grupo hoje e estará à disposição para a visita ao Como, embora sua presença entre os titulares ainda não seja certa.

Nico Gonzalez, por outro lado, segue fora. Há algum tempo perto de voltar a treinar com o grupo, ele ainda sente uma leve dor após a lesão leve no músculo sóleo da perna direita. O argentino continua seu processo de recuperação e, devido à delicadeza da região lesionada, seguirá afastado e não será relacionado para enfrentar o Como de Cesca Fabregas.

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DÚVIDA SOBRE EKHATOR - A situação de Jeff Ekhator será avaliada até o último momento. Titular na vitória sobre o Omonia pela Europa League, partida em que também marcou um gol, ele treinou separado dos companheiros hoje, oficialmente por precaução.



O atacante sentiu um enrijecimento na panturrilha durante o jogo da Europa League, e a comissão técnica não quer correr riscos diante do considerável histórico de lesões do goleador italiano. Ainda assim, a expectativa é positiva e ele deve ser relacionado para enfrentar o Como.

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JOGADORES AFASTADOS HÁ MAIS TEMPO SEGUEM FORA - Os demais jogadores afastados por lesões há mais tempo continuam indisponíveis e não participarão da partida, pois ainda seguem seus respectivos processos de recuperação. Kenan Yildiz, Manuel Locatelli, Khéphren Thuram e Wojciech Grabara permanecem fora e continuarão trabalhando para voltar o mais rápido possível. Entre os quatro, o meia-atacante turco é o mais próximo de "ver" o fim de seu calvário.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO, DUAS DÚVIDAS - Contra o Como, Spalletti deve voltar a apostar no 3-4-3, com Vicario no gol e um trio defensivo formado por Gatti, Bremer e Lucumì. A primeira dúvida está nas alas: Cambiaso e Celik seriam opções de maior proteção defensiva do que deslocar McKennie para uma delas. No meio-campo, Douglas Luiz e Koopmeiners levam vantagem para começar jogando. As escolhas para as alas também afetarão o ataque, com a possibilidade de um "trio de ataque de peso" formado por Kolo Muani e Conceição ao lado de Woltemade, opção que seria viável justamente com dois alas mais típicos. A alternativa é voltar a um 3-5-2 atípico, com Kalulu na ala e McKennie se infiltrando atrás da dupla Kolo Muani-Woltemade.