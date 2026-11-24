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Inter, Juventus e Milan, em ordem alfabética, são os três clubes mais importantes da Itália, pelo menos por enquanto, em termos econômicos e de faturamento. O Inter e o Milan, os dois clubes de Milão, passaram a pertencer a fundos de investimento americanos, respectivamente RedBird Capitals e Oaktree, enquanto a Juventus continua sob o controle da Exor, holding da família Agnelli-Elkann.

Os três clubes movimentam cifras astronômicas, de enorme importância não só para todo o futebol italiano, mas também para o país, dado o impacto econômico que geram. Ainda assim, uma análise dos balanços encerrados em 30 de junho de 2025 para traçar um panorama das estratégias, como fez a Gazzetta dello Sport, mostra que os três clubes adotam abordagens tão interligadas quanto diferentes entre si.



FATURAMENTO E RESULTADO LÍQUIDO: Em 30 de junho de 2026, o Inter foi o time que encerrou o ano com o maior faturamento, de 518 milhões de euros, seguido pela Juventus, com 474,7 milhões de euros, e pelo Milan, com 464,6 milhões de euros. Nos respectivos balanços, esses números levaram a Juventus a fechar com um prejuízo de 66 milhões de euros, o Milan a registrar um prejuízo de 24 milhões após três anos de pequenos lucros e o Inter a confirmar, embora em queda em relação ao ano anterior, um lucro de 23 milhões de euros.



OAKTREE E MAROTTA LIDERAM EM RECEITAS: Desde 2021-2022, o presidente Beppe Marotta e a diretoria italiana do Inter escolheram impulsionar o crescimento das receitas por meio dos resultados esportivos. A presença constante na Champions League, com duas chegadas à final, e a contribuição, há um ano, das receitas do Mundial elevaram as receitas esportivas, incluindo premiações da Uefa, e comerciais, como patrocínios, além das vendas de produtos e das receitas de estádio e bilheteria, a 485 milhões de euros na temporada 2025/2026. Por fim, a negociação de jogadores teve impacto muito pequeno nas contas do Inter.



Já a ausência das competições continentais "obrigou" o Milan a compensar a perda de receitas com uma contribuição elevada da compra e venda de jogadores. Suas receitas passaram de 411 milhões de euros em 2024/2025 para "apenas" 357 milhões em 2025-2026. O mesmo vale para a Juventus: o dinheiro da Champions não foi suficiente para reduzir a necessidade de diversificar as receitas, que passaram de 420 milhões para 417 milhões de euros.

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CUSTO DO ELENCO: A Juventus, pelo menos até o fim da temporada passada, quando Dusan Vlahovic ainda estava no elenco, tinha o elenco mais caro tanto em salários quanto em amortização dos jogadores. Mesmo reduzindo a folha salarial de 220 milhões para 210 milhões de euros, a Juventus segue, de longe, como o time com o maior custo de elenco. As amortizações subiram de 117 milhões para 121 milhões de euros.



Logo abaixo na folha salarial, por uma pequena diferença, está o Inter, que desembolsa 204 milhões de euros por ano com seus jogadores. O clube, porém, compensa esse custo com amortizações de "apenas" 59 milhões de euros, valor também ligeiramente inferior ao do ano anterior. O Milan fica entre os dois em amortizações, com 95 milhões de euros, enquanto sua estratégia é manter a folha salarial baixa: ela chegou a "apenas" 146 milhões de euros, em queda em relação a 2024/25.

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DÍVIDA FINANCEIRA: MILAN LEVA A MELHOR: A estratégia de Cardinale para os custos do elenco já passou por uma mudança drástica de rumo nesta temporada. Enquanto isso, porém, essa diretriz fez com que o Milan apresentasse uma situação melhor do que a dos outros dois clubes em patrimônio líquido e dívida financeira. O clube não tem dívidas com bancos nem títulos de dívida em aberto, ao contrário de Inter e Juventus. Por isso, seu patrimônio líquido é muito superior ao dos outros dois, em 176 milhões de euros, diante de uma dívida financeira líquida de 145 milhões.

O patrimônio líquido de Inter, com 10 milhões de euros, e Juventus, com 12 milhões, também é ligeiramente positivo, embora por razões diferentes. Para a Juventus, foi vital mais um aumento de capital solicitado à Exor e bancado por John Elkann. No caso do Inter, pesam os lucros das últimas duas temporadas.

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JUVENTUS LEVA A MELHOR EM IMÓVEIS: Por fim, há um dado que, segundo a Gazzetta dello Sport, coloca a Juventus à frente dos outros dois clubes nesse aspecto de suas estratégias. Há muito tempo, a Juventus é proprietária de todos os imóveis mais importantes para a estratégia de crescimento de um clube: estádio, sede, centro de treinamento, campos das categorias de base em Vinovo, JMedical, JHotel e "creator lab". O valor estimado é de 180 milhões de euros, cifra que poderia triplicar no mercado em caso de necessidade. Para o Milan, esse patrimônio soma apenas 37 milhões de euros, entre centros de treinamento e o terreno em San Donato; para o Inter, são 26 milhões de euros em centros de treinamento. A compra conjunta da área de San Siro e o projeto do novo estádio farão esse valor disparar para os dois clubes de Milão, mas não antes de 2031.