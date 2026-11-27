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Assim como na vitória fora de casa sobre o AZ Alkmaar, na Holanda, ontem, no Allianz Stadium, Federico Gatti foi um dos melhores em campo na vitória da Juventus sobre o Omonia Nicosia, se não o melhor. No triunfo por 4 a 1 sobre os cipriotas, pela quinta rodada da fase de liga da Europa League, Gatti teve uma ótima atuação tanto na defesa quanto, sobretudo, no ataque, avançando com frequência como um meio-campista a mais, ou até como atacante. Recebeu nota 7 nas avaliações do calciomercato.com, com a seguinte justificativa: "Promovido a capitão, joga com uma faixa no cabelo e provoca o primeiro cartão amarelo da partida, para o romeno Tanase, após apenas 10 minutos. Também contribui no ataque, participando da jogada do 2 a 1 em uma posição central incomum na intermediária ofensiva e, pouco depois, obriga o goleiro adversário a trabalhar com um chute cruzado dentro da área".

O tipo de partida que Gatti fez levou Alessandro Del Piero a fazer uma pergunta provocativa, com um sorriso no rosto, a Luciano Spalletti nas entrevistas após o jogo, sobre a possibilidade de ver Gatti mais vezes no meio-campo. "Gatti poderia jogar no meio-campo? É uma brincadeira, mas um treinador sempre precisa buscar novas soluções", disse o ex-camisa 10. A resposta do técnico da Juve: "Gatti foi bem ao recuperar a bola pressionando lá em cima, na entrada da área, e estava pronto até para fazer o gol. O outro lado da moeda é que, assim, deixamos muito espaço atrás".

Nesta temporada, Gatti disputou 11 partidas, com um gol, uma assistência e dois cartões amarelos. Até agora, foram 594 minutos em campo, não tantos assim. Vale lembrar as palavras do zagueiro nascido em 1998 após a vitória sobre o AZ em 5 de novembro: "Minhas arrancadas no contra-ataque? Sim, é uma característica que sempre tive. O problema é que preciso estar bem fisicamente, porque, quando você não está no seu melhor e não está atento, sobretudo na defesa, o erro está sempre à espreita. Preciso entrar em forma, e só posso fazer isso jogando. É disso que preciso, só isso. Essas jogadas surgem quando você está bem fisicamente. Como já disse, preciso jogar: você só entra em forma passando pelo desgaste, jogo após jogo. Hoje era importante demais vencer para dar continuidade à atuação de domingo. Mas, repito, isso já passou: precisamos pensar no último jogo do campeonato antes da pausa, porque ele é realmente muito importante".

O Gatti que estamos vendo na Europa League é um jogador importante para a Juventus, mas não está entre as primeiras opções de Luciano Spalletti nos jogos mais importantes. Isso pode levar o clube a avaliar o futuro do jogador na janela de transferências de janeiro. Com contrato com a Juventus até 2030, Gatti foi alvo de especulações no mercado também durante a janela de verão e voltará a ser em janeiro. Já se falou no interesse de clubes da Premier League, especialmente Aston Villa e Newcastle.

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Quanto ao mercado italiano, o jornalista Alfio Musmarra, da Telelombardia, revelou ontem a seguinte informação: "Hoje vou citar um nome que não partiu de mim, não vem de uma especulação minha, mas está no ar. Fiquem de olho no nome de Gatti, que não vive um bom momento na Juventus e poderia ser uma oportunidade para contornar a situação causada pelas condições de Stones. Não quer dizer que ele será contratado, mas é um jogador que está sendo avaliado".

O desfecho mais provável é que Gatti permaneça em Turim. Tanto pela sua utilidade diante dos muitos compromissos que a Juventus terá até o fim da temporada, com a possibilidade de subir na hierarquia se continuar atuando como ontem, quanto pela intenção, manifestada várias vezes pela Juventus, de formar um núcleo forte de italianos no vestiário da Continassa. Se Gatti manifestar o desejo de mudar de ares, é mais provável que a Juve o venda para o exterior do que para uma rival histórica como a Inter. É verdade, porém, que, como o diretor executivo Giovanni Carnevali lembrou várias vezes, não há jogadores inegociáveis na Juve. Assim, qualquer eventual saída dependeria, além da vontade do jogador, da proposta que chegasse. Mesmo que fosse da Inter.