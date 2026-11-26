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A Juventus precisava vencer e venceu: goleou o Omonia Nicósia por 4 a 1 e garantiu, por um lado, a permanência entre os oito primeiros colocados da fase de liga da Europa League, posições que dariam vaga nas oitavas de final. O time subiu para o segundo lugar, atrás apenas do invicto Bournemouth. Por outro, assegurou ao menos uma vaga na fase de playoffs.

A partida começou com um susto: Neto saiu mal do gol em um escanteio e permitiu que Satka abrisse o placar. Depois da falha, a Juventus reagiu e passou a acumular quilômetros percorridos, posse de bola e chances. Andrea Cambiaso empatou e respondeu às tímidas vaias no Stadium com um belo chute de esquerda, com efeito, da quina da área para o ângulo oposto.

A partir daí, o jogo rapidamente ficou mais fácil para a Juventus. Jeff Ekhator marcou em sua primeira partida como titular pelo clube, após receber um passe em profundidade de Conceicao. O português estava em grande noite e também fez o terceiro. McKennie o deixou cara a cara com Kaminski e, após a primeira defesa do goleiro, o ex-jogador do Porto marcou no rebote. Cambiaso ainda somou uma assistência ao gol ao deixar Boga em condições de superar Kaminski novamente e fechar a goleada.

Foi uma resposta importante para Spalletti, que cobrava uma demonstração de maturidade também dos reservas. E uma resposta fundamental para as pretensões na Europa League, objetivo já declarado da Juventus. Agora, o time pode começar a administrar a vantagem construída na classificação para poupar energias para o campeonato.

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JUVENTUS 4 X 1 OMONIA

GOLS: 16' Satka (O), 37' Cambiaso (J), 43' Ekhator (J), 68' Conceicao (J), 73' Boga (J)

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GOLS E PRINCIPAIS LANCES



86' SUBSTITUIÇÃO ADIADA: Spalletti decide tirar Conceicao para colocar Kolo Muani, mas o português demora demais para deixar o campo enquanto recebe a merecida ovação da torcida. Aplicando as novas regras, o árbitro impede por um minuto a entrada do francês.



73' GOL: Cambiaso soma uma assistência ao gol marcado e, desta vez, Boga balança a rede com uma finalização colocada após jogada iniciada por Koopmeiners no meio-campo.



68' GOL: Depois de dar duas assistências, Conceicao também deixa o seu. McKennie aproveita um bom espaço na entrada da área para colocar o português cara a cara com Kaminski. O goleiro defende a primeira finalização, mas a bola volta aos pés do ex-jogador do Porto, que a manda de primeira para a rede.



65' CHANCE: Outra oportunidade para Ekhator, que volta a entrar na área pela direita, mas finaliza com força, desequilibrado por Coulibaly, e manda a bola muito acima do travessão.



52' CHANCE: Duas oportunidades para Boga. Primeiro, ele avança pela esquerda e tenta chutar de direita no canto mais próximo, mas pega mal na bola e não acerta o gol. Logo depois, arrisca outro chute de direita, desta vez com efeito, que passa perto da trave oposta.



50' CHANCE: Kelly erra e entrega a bola ao Omonia. O cruzamento sai imediatamente para o centro da área, onde Tankovic, cara a cara com Neto, por pouco não consegue cabecear.



48' CHANCE: Cambiaso volta a levar perigo, mas desta vez Kaminski defende. A bola sobra para Conceicao, cuja tentativa é bloqueada pela defesa.



43' GOL: A Juventus recupera a bola no campo de ataque. Ekhator serve Gatti e dispara para o espaço. O capitão da equipe nesta noite aciona Conceicao, que dá um passe em profundidade para o atacante italiano na área. Ekhator se movimenta rapidamente e bate forte de direita, rasteiro, sem dar reação a Kaminski. É o 2 a 1 que completa a virada.



37' GOL: Golaço de Andrea Cambiaso. Escalado por Spalletti na faixa direita para esta partida, o jogador corta para o pé esquerdo na quina da área e bate com efeito no ângulo.



26' Mais uma jogada com a bola no chão, sob pressão na entrada da área da Juventus, termina em chute de Cabal. Kaminski faz a defesa. No contra-ataque, após um erro de passe de Douglas Luiz, Neto defende uma finalização de Maric a 16 metros do gol.



16' GOL : O Omonia avança pela esquerda, e Kelly antecipa Kakoullis para desviar para escanteio o cruzamento de Montnor. Na cobrança, porém, Neto comete uma falha: sai do gol, mas não alcança a bola. Ela chega à segunda trave, onde Satka cabeceia para abrir o placar.



11' AMARELO: Tanase chega atrasado em Gatti e pisa em cheio no pé do defensor da Juventus. Cartão amarelo conforme a regra.



4' CHANCE: Primeira oportunidade clara da partida: após um escanteio, Chico Conceicao corta da direita para o meio e bate de esquerda, com efeito. Kaminski está atento e afasta de soco, mantendo o placar.



0' A bola rola às 21h no Allianz Stadium, em Turim



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JUVENTUS X OMONIA: ESCALAÇÕES OFICIAIS E FICHA TÉCNICA



Juventus 4 x 1 Omonia



Gols: 16' Satka (O), 37' Cambiaso (J), 43' Ekhator (J), 68' Conceicao (J), 73' Boga (J)



JUVENTUS (3-4-3): Neto; Gatti, Lucumì (66' McKennie), Kelly; Cambiaso, Douglas Luiz (66' Koopmeiners), Sarr, Cabal (46' Celik); Conceicao (86' Kolo Muani), Ekhator (66' Woltemade), Boga.

À disposição: Pinsoglio, Vicario, Bremer, Kolo Muani, Durmisi, Merola, Turco.

Téc. Spalletti.



OMONIA (4-2-3-1): Kaminski; Douverne, Coulibaly, Satka, Nego (59' Balkovec); Andreou (59' Brouwers) Maric; Tanase (Ewandro), Tankovic (70' Neophytou), Montnor; Kakoulis (46' Diony).

À disposição: Fabiano, Michail, Simic, Konstantinidis, Christoforou.

Téc. Berg.



Árbitro: Barrott (ING)

Cartões amarelos: Tanase (O), Lucumi (J), Balkovec (O)

Expulsões: -