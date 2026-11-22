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Juventus entrará em campo em instantes no Allianz Stadium. A equipe de Luciano Spalletti enfrentará o Venezia no jogo antecipado das 12h30. A Juventus busca uma vitória para voltar imediatamente à zona de classificação para competições europeias e, sobretudo, dar alguma sequência aos resultados após um início de temporada bastante irregular, entre o campeonato e a Europa League.

Do lado de fora do estádio de Turim, a torcida da curva estendeu uma faixa dedicada à equipe: "Quem rema contra o time e o clube não tem dignidade alguma... respeitem e honrem esta camisa pela torcida e pela torcida e pelos ultras". A quem se refere?