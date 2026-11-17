O técnico Luciano Spalletti pediu um centroavante de ofício para a próxima janela de transferências de inverno, e os dirigentes da Juventus já começaram a trabalhar para tentar atender ao pedido.
Uma das possibilidades é o atacante da seleção norueguesa Alexander Sorloth (nascido em 1995, completará 31 anos no próximo dia 5 de dezembro), do Atlético de Madrid, clube para o qual Jonathan David se transferiu no último dia da janela de verão passada, por empréstimo com opção de compra fixada em 25 milhões de euros.
Até agora, o jogador da seleção canadense (nascido em 2000 e ex-Lille) marcou 3 gols e deu 2 assistências em 11 jogos, somando 436 minutos em campo pela equipe comandada por Cholo Simeone. Já Sorloth foi utilizado por ele durante 155 minutos em 6 partidas nesta temporada, sem gols nem assistências.
La Gazzetta dello Sport informa que a alternativa da Juventus para reforçar o ataque na janela de transferências envolve o Monaco, com uma possível troca entre Folarin Balogun e Edon Zhegrova.
Zhegrova chegou a Turim no verão de 2025, vindo do Lille por 15,5 milhões de euros, mais 3 milhões de euros em possíveis bônus. Até agora, o jogador da seleção de Kosovo, nascido em 1999 e atualmente às voltas com mais uma lesão, marcou 2 gols e deu o mesmo número de assistências em 36 jogos pela Juventus. Zhegrova tem contrato com a Juventus até junho de 2030 e recebe um salário líquido de 2,5 milhões de euros por ano.
Tópicos relacionados
Cansado de ser tratado como reserva, Zhegrova pressiona por uma transferência em janeiro e vê com bons olhos uma ida ao Monaco. Balogun, por sua vez, também não está satisfeito no clube e tem jogado pouco (um gol em 7 partidas, somando 230 minutos em campo, sem espaço em sua posição por causa da ascensão do alemão Paris Brunner) após a transferência para o clube inglês Everton não se concretizar.
A ideia de ir para a Juve atrai bastante o jogador da seleção dos Estados Unidos, nascido em 2001, que chegou do Arsenal por 30 milhões de euros na janela de verão de 2023.
Desde então, Balogun marcou 32 gols e deu 13 assistências em 98 jogos pelo Monaco, com quem tem contrato até junho de 2028 e pelo qual recebe cerca de 3,5 milhões de euros líquidos por ano.
A Juventus só teria interesse se o Monaco aceitasse um empréstimo sem obrigação de compra, para que pudesse testar Balogun na Serie A antes de investir entre 45 milhões e 50 milhões de euros para contratá-lo em definitivo.