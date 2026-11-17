Compartilhar Siga GOAL no Google

Além da troca de David por Sorloth com o Atlético de Madrid, a Juventus considera outra negociação para reforçar o ataque.

Publicidade

O técnico Luciano Spalletti pediu um centroavante de ofício para a próxima janela de transferências de inverno, e os dirigentes da Juventus já começaram a trabalhar para tentar atender ao pedido.

Uma das possibilidades é o atacante da seleção norueguesa Alexander Sorloth (nascido em 1995, completará 31 anos no próximo dia 5 de dezembro), do Atlético de Madrid, clube para o qual Jonathan David se transferiu no último dia da janela de verão passada, por empréstimo com opção de compra fixada em 25 milhões de euros.

Até agora, o jogador da seleção canadense (nascido em 2000 e ex-Lille) marcou 3 gols e deu 2 assistências em 11 jogos, somando 436 minutos em campo pela equipe comandada por Cholo Simeone. Já Sorloth foi utilizado por ele durante 155 minutos em 6 partidas nesta temporada, sem gols nem assistências.

La Gazzetta dello Sport informa que a alternativa da Juventus para reforçar o ataque na janela de transferências envolve o Monaco, com uma possível troca entre Folarin Balogun e Edon Zhegrova.

Publicidade Publicidade

Zhegrova chegou a Turim no verão de 2025, vindo do Lille por 15,5 milhões de euros, mais 3 milhões de euros em possíveis bônus. Até agora, o jogador da seleção de Kosovo, nascido em 1999 e atualmente às voltas com mais uma lesão, marcou 2 gols e deu o mesmo número de assistências em 36 jogos pela Juventus. Zhegrova tem contrato com a Juventus até junho de 2030 e recebe um salário líquido de 2,5 milhões de euros por ano.

Tópicos relacionados

Cansado de ser tratado como reserva, Zhegrova pressiona por uma transferência em janeiro e vê com bons olhos uma ida ao Monaco. Balogun, por sua vez, também não está satisfeito no clube e tem jogado pouco (um gol em 7 partidas, somando 230 minutos em campo, sem espaço em sua posição por causa da ascensão do alemão Paris Brunner) após a transferência para o clube inglês Everton não se concretizar.

A ideia de ir para a Juve atrai bastante o jogador da seleção dos Estados Unidos, nascido em 2001, que chegou do Arsenal por 30 milhões de euros na janela de verão de 2023.

Publicidade

Desde então, Balogun marcou 32 gols e deu 13 assistências em 98 jogos pelo Monaco, com quem tem contrato até junho de 2028 e pelo qual recebe cerca de 3,5 milhões de euros líquidos por ano.

A Juventus só teria interesse se o Monaco aceitasse um empréstimo sem obrigação de compra, para que pudesse testar Balogun na Serie A antes de investir entre 45 milhões e 50 milhões de euros para contratá-lo em definitivo.