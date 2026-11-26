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Jeff Ekhator será titular da Juventus pela primeira vez em uma partida oficial nesta noite, contra o Omonia. Isso já havia acontecido em um amistoso no verão, contra o Basel: Luciano Spalletti o colocou em campo desde o início, também pela falta de outros atacantes, mas Ekhator se machucou logo de cara. O problema muscular o deixou fora por um mês. Ele voltou a campo logo depois do jogo do campeonato contra o Parma, mas, em seguida, sofreu outra lesão em um treino.

A Juventus acredita em Ekhator. Giovanni Carnevali acredita nele, assim como Marco Ottolini, que o viu despontar no Genoa. Luciano Spalletti também acredita e já o utilizou nos minutos finais dos jogos contra Az Alkmaar e Fiorentina.

Enquanto isso, Ekhator marcou pela seleção sub-21. E Silvio Baldini tem enorme admiração por ele, como confirmou Spalletti: "Vejo nele um centroavante forte fisicamente, capaz de dominar a bola e tornar a posse útil mesmo em um momento crítico. Silvio é um grande admirador dele e um dos amigos mais queridos que tenho no futebol. Agora que estou trabalhando com Ekhator, concordo totalmente com Silvio. Não colocaria sobre ele toda a responsabilidade de resolver nossos problemas, mas é uma promessa".

"Ekhator é um jogador muito forte e acredito que a Juventus vai perceber isso. Ele quer evoluir e é mais maduro do que sua idade sugere. Consegue ler as situações em campo com muita clareza", havia dito o técnico da seleção italiana sub-21.

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De agora até janeiro, o jogador nascido em 2006 terá sete partidas (entre campeonato, Europa League e Copa da Itália) para mostrar que pode entrar na rotação desta Juventus. Depois, chegará a janela de transferências. Spalletti, como se sabe, pede um atacante mais pronto, "um atacante para receber bolas longas". Ekhator pode se tornar esse jogador, mas, neste momento, ainda não é.

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Agora é hora de jogar. Em janeiro, a Juve decidirá o que fazer. Uma saída não está descartada: segundo o Tuttosport, o Genoa o receberia de volta para substituir Colombo, que está lesionado; o Parma, para substituir Romero; e o Monza, para compensar a eventual saída de Gustavo Varela. Quem sabe a Juve não possa usar Ekhator para iniciar uma negociação com o Monza pelo centroavante português. Ekhator precisa de uma sequência de jogos que, nas circunstâncias atuais, Spalletti não pode garantir. Até janeiro, porém, ele ainda tem tempo para mostrar que é jogador para a Juve, se não para o presente, ao menos para um futuro próximo.