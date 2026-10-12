Haviam encerrado a sequência anterior à pausa para as seleções com duas vitórias convincentes, que amenizaram a "crise" de setembro, mas o retorno de Juventus e Milan aos gramados não foi dos melhores. Ambas as equipes ficaram no empate por 1 a 1 fora de casa, contra Cagliari e Sassuolo, respectivamente, um resultado com gosto de derrota que, sobretudo, as deixa ainda mais distantes da liderança, ocupada por uma Inter cada vez mais dominante e impositiva. Os resultados tornam mais instáveis os cargos de Ruben Amorim e Luciano Spalletti.





Embora esteja invicto na Serie A, nas Betflag e Better o técnico português corre mais risco: sua saída até o Natal tem cotação de 4,50. A cotação é ligeiramente mais alta para o ex-técnico da seleção italiana, de 5,00, que vem dando sinais de nervosismo (como mostra a expulsão após a partida) diante de uma situação que não dá sinais de melhora desde que a equipe não conseguiu se classificar para a Champions League na última temporada.