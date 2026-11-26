Pela quinta rodada da fase de liga da Europa League, a Juventus recebe o Omonia nesta noite, às 21h, no Allianz Stadium.
Confira abaixo os jogadores relacionados por Luciano Spalletti para enfrentar o time cipriota.
A lista também inclui os jovens Arman Durmisi (centroavante nascido em 2008), Stefano Merola (atacante de lado nascido em 2007) e Stefano Turco (meio-campista nascido em 2005).
JUVENTUS: RELACIONADOS PARA ENFRENTAR O OMONIA
2 Celik
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