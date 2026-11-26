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Pela quinta rodada da fase de liga da Europa League, a Juventus recebe o Omonia nesta noite, às 21h, no Allianz Stadium.

Confira abaixo os jogadores relacionados por Luciano Spalletti para enfrentar o time cipriota.

A lista também inclui os jovens Arman Durmisi (centroavante nascido em 2008), Stefano Merola (atacante de lado nascido em 2007) e Stefano Turco (meio-campista nascido em 2005).

JUVENTUS: RELACIONADOS PARA ENFRENTAR O OMONIA

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3 Bremer

4 Gatti

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6 Kelly

7 Conceicao

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8 Koopmeiners

9 Kolo Muani

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12 Douglas Luiz

13 Boga

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17 Alajbegovic

18 Ekhator

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20 Cambiaso

22 McKennie

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23 Pinsoglio

25 Vicario

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26 Lucumi

27 Woltemade

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29 Sarr

32 Cabal

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33 Neto

47 Durmisi

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51 Merola

52 Turco