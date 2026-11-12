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Bologna FC v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus de olho em Miranda: Spalletti o quer em janeiro

Juventus
J. Miranda
Mercado da bola
Bologna

A Juventus mira o elenco do Bologna para reforçar o lado esquerdo: Juan Miranda, lateral espanhol que vem se destacando com atuações de alto nível e números expressivos, entrou no radar da diretoria do clube.

São 6 assistências neste início de campeonato, marca que o coloca na liderança de assistências da Serie A e convenceu a Juve a apostar nele para a próxima janela de transferências, segundo o Tuttosport. É um perfil que agrada especialmente a Luciano Spalletti, que busca um jogador canhoto para atuar pelo lado do campo e oferecer qualidade, capacidade de avançar e opções ofensivas. Mas a concorrência não falta: Newcastle, da Premier League, e Milan também estariam de olho no jogador. No passado, o Milan teve a oportunidade de contratá-lo sem custos de transferência, mas não concretizou a negociação.

Enquanto isso, o Bologna tenta se resguardar. O contrato de Miranda termina em 2028, e o clube já iniciou conversas para renová-lo, mas ainda não chegou a um acordo. A situação pode se transformar em uma oportunidade de mercado para a Juventus, sobretudo para o próximo verão.

Mas é preciso ficar de olho também na janela de inverno: a Juventus pode se antecipar à concorrência e tentar agir já em janeiro. Miranda é o nome certo para Spalletti: a Juventus observa, o Bologna busca a renovação e o mercado promete esquentar.

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