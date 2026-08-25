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Juventus, contatos diretos com o Besiktas por Miretti: é a primeira opção para Italiano

Juventus

Juventus, Miretti está de saída: a opção do Besiktas é certamente a mais quente

Estão em andamento contatos avançados entre Juventus Besiktas por Fabio Miretti. Os dois clubes negociam nestas horas e avaliam o formato definitivo da operação. O clube turco propôs um empréstimo com opção de compra à Juventus pelo meio-campista nascido em 2003.  

Vincenzo Italiano segue olhando com atenção para o campeonato italiano e colocou Miretti na mira. Na temporada passada, o jogador somou 1 gol e 3 assistências em 31 partidas em todas as competições com a camisa da Juventus.


Miretti abriu com convicção para o Besiktas.

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