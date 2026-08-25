Juventus, contatos diretos com o Besiktas por Miretti: é a primeira opção para Italiano

Estão em andamento contatos avançados entre Juventus e Besiktas por Fabio Miretti. Os dois clubes negociam nestas horas e avaliam o formato definitivo da operação. O clube turco propôs um empréstimo com opção de compra à Juventus pelo meio-campista nascido em 2003.

Vincenzo Italiano segue olhando com atenção para o campeonato italiano e colocou Miretti na mira. Na temporada passada, o jogador somou 1 gol e 3 assistências em 31 partidas em todas as competições com a camisa da Juventus.





Miretti abriu com convicção para o Besiktas.