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Além de David por Sorloth com o Atlético de Madrid, a Juventus considera outra troca para reforçar o ataque.

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O técnico Luciano Spalletti quer um centroavante de ofício para a próxima janela de transferências de inverno, e os dirigentes da Juventus já começaram a trabalhar para tentar atender ao pedido.

Uma possibilidade é o norueguês Alexander Sorloth (nascido em 1995, completa 31 anos no próximo dia 5 de dezembro), do Atlético de Madrid, para onde Jonathan David se transferiu no último dia da janela de verão passada, por empréstimo com opção de compra fixada em 25 milhões de euros.

Até agora, o jogador da seleção canadense (nascido em 2000 e ex-Lille) marcou 3 gols e deu 2 assistências em 11 partidas, somando 436 minutos em campo pela equipe comandada por Cholo Simeone. Já Sorloth foi utilizado por 155 minutos em 6 partidas na temporada, sem gols nem assistências.

La Gazzetta dello Sport informa que a alternativa da Juventus no mercado para o ataque envolve o Monaco, com uma possível troca entre Folarin Balogun e Edon Zhegrova.

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Zhegrova chegou a Turim no verão de 2025 vindo do Lille por 15,5 milhões de euros, mais outros 3 milhões de euros em possíveis bônus. Até agora, o jogador da seleção de Kosovo, nascido em 1999 e recém-saído de mais uma lesão, marcou 2 gols e deu o mesmo número de assistências em 36 partidas pela Juventus. Zhegrova tem contrato com a Juventus até junho de 2030 e recebe um salário líquido de 2,5 milhões de euros por ano.

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Cansado de ser reserva, Zhegrova deseja uma transferência em janeiro e vê com bons olhos uma ida ao Monaco. Lá, Balogun também está insatisfeito e tem jogado pouco (um gol em 7 partidas, somando 230 minutos em campo, com seu espaço na posição ocupado pela revelação alemã Paris Brunner) após não se transferir para o Everton, da Inglaterra.

A ideia de ir para a Juve atrai bastante o jogador da seleção dos Estados Unidos, nascido em 2001, que chegou do Arsenal por 30 milhões de euros na janela de verão de 2023.

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Desde então, Balogun marcou 32 gols e deu 13 assistências em 98 partidas pelo Monaco, com quem tem contrato até junho de 2028 e recebe cerca de 3,5 milhões de euros líquidos por ano.

A Juventus só teria interesse se o Monaco aceitasse um empréstimo sem obrigação de compra, para que o clube pudesse testá-lo na Série A antes de investir 45 a 50 milhões de euros em sua contratação definitiva.