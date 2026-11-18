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Giovanni Carnevali, diretor-executivo da Juventus, faz um balanço do momento vivido pelo clube, que precisa tentar sair da crise e reconstruir uma equipe vencedora dentro dos limites impostos pelo settlement agreement da Uefa. "Limitados pelo settlement agreement, não podemos fazer grandes contratações, mas estou confiante", diz a manchete do Sportmediaset, que reproduz as declarações feitas hoje pelo dirigente da Juventus.

"A Juventus não conseguiu alcançar os resultados esperados nos últimos anos. Mas a estrutura é importante, há excelentes profissionais e um grupo proprietário com ideias claras, que fez uma recapitalização significativa, o que demonstra que erros foram cometidos", explica o dirigente da Juventus, durante o evento Rcs Sport Industry Talk.

Carnevali prossegue: "A maior dificuldade é o settlement agreement, mas precisamos nos adaptar. É um belo desafio, que enfrentamos sabendo que podemos crescer. Mas temos um grupo proprietário importante e acredito que isso possa ajudar a superar os momentos difíceis. Na Itália, há um campeonato extraordinário como a Serie A. Há grupos proprietários estrangeiros que podem ajudar, mas, ao mesmo tempo, precisamos tentar melhorar".

"Estou confiante, mas é preciso tempo", acrescenta Carnevali. "Garanto profissionalismo e vontade, mas não prometo nada de especial. Temos alegrias a dar aos nossos torcedores, que estão por toda parte. Eles são o centro do nosso negócio. A Juventus é um clube de vanguarda, com estádio próprio, hotel, hospital e outras atividades complementares. Essas atividades, porém, estão no centro do universo da Juve. Isso mostra como, ao longo dos anos, a Juventus procurou olhar para a frente, pensando em criar outras oportunidades ao lado do aspecto mais importante, o futebol, que, de certa forma, determina tudo".

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OS PLANOS PARA O MERCADO

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Nesse contexto, a Juventus olha para o mercado de janeiro: no topo da lista de desejos estão três jogadores que atuam no exterior. São eles o franco-argelino Rayan Ait-Nouri (nascido em 2001), do Manchester City; o dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg (nascido em 1995), do Olympique de Marselha; e o norueguês Alexander Sorloth (nascido em 1995), do Atlético de Madrid. Ainda para o ataque, mas no mercado italiano, um nome a observar é o de Gianluca Scamacca (nascido em 1999), ex-Sassuolo e atualmente na Atalanta.

As alternativas, por sua vez, são o espanhol Alejandro Balde (nascido em 2003), do Barcelona, e o italiano Destiny Udogie (nascido em 2002, ex-Udinese e Verona), do Tottenham, para a lateral esquerda; e o francês Darryl Bakola (nascido em 2007), do Sassuolo, para o meio-campo, embora este último fosse mais um investimento para o futuro, visando à próxima temporada.