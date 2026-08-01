A Juventus estuda as possibilidades de contratar Kenneth Taylor. Uma tarefa difícil, porque, segundo o jornal italiano La Repubblica, a Lazio pede no mínimo 50 milhões de euros pelo meio-campista holandês.

Dirigentes da Juventus conversaram nesta semana com o estafe de Taylor para discutir uma possível transferência. Rapidamente ficou claro que a chegada do meio-campista é uma missão extremamente complicada.

A Lazio poderia obter um lucro considerável com Taylor com um valor de 50 milhões de euros. Afinal, o holandês chegou na temporada passada vindo do Ajax por quinze milhões de euros.

Isso talvez tenha relação com a situação de Teun Koopmeiners. Também por causa do retorno de Douglas Luiz, o lugar dele na Juventus está ameaçado. Aston Villa e Nottingham Forest acompanham os desdobramentos com interesse.

Taylor tem contrato com a Lazio até o fim da temporada 2029/30. Segundo o Transfermarkt, o ex-jogador do Ajax está avaliado atualmente em 25 milhões de euros, metade do valor que os romanos querem receber.

O meio-campista virou notícia na quinta-feira porque o técnico Gennaro Gattuso o mandou sair do treino. Pouco depois, veio a público que os dois haviam tido uma conversa e que tudo estava resolvido.