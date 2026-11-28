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No futebol, tudo pode mudar em pouquíssimos dias. Jonathan David sabe bem disso. O atacante canadense está emprestado pela Juventus ao Atlético de Madrid, com opção de compra. Depois de um ano desastroso na Itália com a camisa da Juventus, ele parecia ter conseguido dar a volta por cima no início do empréstimo à equipe espanhola. Mas isso ficou no passado: hoje, o centroavante nascido em 2000 voltou a ser apenas um coadjuvante nas escolhas de Diego Simeone, e não marca nem dá uma assistência desde 10 de outubro.

Por isso, segundo Fabrizio Romano, o otimismo do início da temporada vem dando lugar a uma perspectiva cada vez mais negativa: a compra fica mais distante, enquanto a possibilidade de vê-lo de volta a Turim no fim da temporada ganha força.

OS TERMOS DA TRANSFERÊNCIA: Jonathan David foi para o Atlético de Madrid no último dia da janela de transferências de verão, 1º de setembro de 2026, por empréstimo com opção de compra fixada em 25 milhões de euros. Não há obrigação de compra, apenas a possibilidade oferecida ao Atlético, que, no entanto, está pagando o salário de 6 milhões de euros líquidos por temporada que ele recebia em Turim.



Este foi o comunicado oficial da Juventus: "A Juventus Football Club S.p.A. comunica que chegou a um acordo com o Club Atlético de Madrid para a cessão temporária, sem custos, até 30 de junho de 2027, dos direitos desportivos do jogador Jonathan Christian David. O acordo também prevê a opção de o Atlético de Madrid adquirir em definitivo os direitos desportivos do jogador. O valor acordado para a eventual transferência definitiva é de 25 milhões de euros, pagáveis em quatro exercícios financeiros".

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COMEÇO EMPOLGANTE, DEPOIS A QUEDA - Depois de perder a estreia no campeonato contra o Frosinone e de jogar 57 minutos sem se destacar diante do Parma, David chegou ao time de Simeone com tudo: foram três gols e duas assistências nas vitórias contra Real Socieda, Osasuna e Alavez, mas, sobretudo, no clássico contra o Real Madrid, em que seu gol, o segundo do Atlético, aos 59 minutos, acabou garantindo a vitória por 2 a 1 (Rudiger marcou no fim para o Real Madrid).



Depois, Julian Alvarez voltou a ter lugar fixo entre os titulares, após a superação do desentendimento ocorrido no verão, o que deixou o canadense novamente na reserva. De 20 de outubro até hoje, em sete jogos, ele foi titular apenas uma vez, na Champions League, e acabou substituído no intervalo. Entrou em campo em outras quatro partidas para disputar os últimos 15 a 20 minutos e, sobretudo, passou dois jogos inteiros no banco.

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DOIS FATORES COMPLICAM A COMPRA: O Atlético de Madrid ainda tem muito a avaliar. Por isso, imaginar hoje a compra de David é mais do que complicado, tanto porque seu desempenho voltou a ficar abaixo do esperado quanto por duas questões ainda sem resposta. A primeira, segundo Romano, diz respeito a quem decidirá se o clube deve comprá-lo ou não: a situação de Diego Simeone ainda não foi definida com o clube, e o contrato do treinador, que termina no fim da temporada, só será discutido mais adiante.

A segunda questão é que David recebe um salário alto, os já citados 6 milhões de euros líquidos, tem um contrato longo com a Juventus, válido até 30 de junho de 2030, e, sobretudo, ainda não há acordo sobre os valores de um eventual contrato com o Atlético caso a opção de compra seja exercida. Em outras palavras, mesmo que o Atlético decida comprá-lo, ainda terá de acertar por escrito os valores e os detalhes contratuais com o jogador.

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EM JANEIRO, OU JUVENTUS OU ATLÉTICO DE MADRID: Por fim, há outro fator importante: David só poderá buscar uma recuperação na Espanha ou em Turim. Nenhuma outra transferência permitiria que ele jogasse por outro time.

Como já disputou uma partida oficial pela Juventus no início do ano e também entrou em campo pelo Atlético de Madrid, os regulamentos internacionais até permitem uma terceira transferência, mas não que ele jogue por um terceiro time na mesma temporada. Assim, para David e a Juventus, a perspectiva neste momento é de um futuro ainda juntos ou, mais precisamente, de outro verão em que terão de avaliar seus respectivos futuros.