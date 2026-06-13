Juventus aposta tudo em Martinez para a baliza: “Dibu” é o favorito nas apostas

Um dos principais motivos para a Juventus não ter se classificado para a Liga dos Campeões foi a queda no desempenho de Michele Di Gregorio, que ficou bem abaixo do nível da primeira temporada, com os bianconeri sofrendo gols logo no primeiro chute a gol em 46% das ocasiões. Números preocupantes, que obrigam Spalletti a buscar um goleiro experiente. Para as casas de apostas, a disputa é entre dois nomes, um clássico sul-americano entre Emiliano Martinez e Alisson Becker: na Snai e na Sisal, o “Dibu” lidera com cotação de 1,85, goleiro que já parecia ter deixado o Aston Villa há um ano e que, após a Copa do Mundo, busca uma nova experiência. Mais distante está Alisson, já treinado por Spalletti na Roma, e que inicialmente parecia ser o escolhido: a resistência do Liverpool o mantém em segundo lugar nas apostas, com cotação de 2,75.

Nas últimas horas, em virtude das diversas negociações entre Juventus e Atlético deMadrid, começou a circular o nome de Jan Oblak, cotado a 5,00, a mesma cotação de Marco Carnesecchi, autor de uma excelente temporada com a Atalanta e há anos no círculo da Seleção Italiana.