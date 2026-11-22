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Aos 45 minutos, Kerim Alajbegovic precisou ser substituído na Juventus. O estado físico do ponta bósnio será avaliado após uma contusão sofrida no primeiro tempo, que o deixou debilitado. O jogador de criação permaneceu inicialmente em campo, mas Spalletti decidiu substituí-lo no intervalo, colocando Woltemade em seu lugar.

Nas próximas horas, haverá mais informações sobre seu estado físico e será possível saber se a substituição foi por precaução, uma escolha técnica ou se há algo mais sério a ser avaliado.