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A vitória por 4 a 0 da Juventus sobre o Venezia, na 12ª rodada da Serie A, teve como ponto negativo para a Juventus a lesão sofrida por Kerim Alajbegovic. Aos 46 minutos, ele foi substituído por Nick Woltemade, por decisão de Luciano Spalletti. Woltemade marcou o gol que abriu o placar.

O bósnio foi obrigado a deixar a partida contra o Venezia antes do fim por causa de um desconforto na tíbia esquerda e passou por exames no J|Medical na manhã de hoje. Os exames ajudarão a esclarecer sua condição e a determinar se há possibilidade de recuperação para o próximo compromisso pelo campeonato: no próximo domingo, a Juventus enfrentará o time de Cesc Fabregas em Como. Já a participação de Alajbegovic na partida de quinta-feira contra o Omonia Nicosia, pela Europa League, no Allianz Stadium, parece descartada.

Enquanto se aguarda um boletim oficial da Juventus, havia ontem, entre pessoas ligadas ao clube, uma preocupação moderada com a condição do jogador nascido em 2007 e ex-Salzburg. Nesta temporada, ele disputou 15 partidas entre o campeonato e a Europa League, com 2 gols e 711 minutos em campo. O semblante tranquilo do jogador nesta manhã no J|Medical e o fato de ele ter parado para dar autógrafos aos torcedores presentes sugerem, por outro lado, que não se trata de nada grave.