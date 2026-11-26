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Vencer é a única coisa que importa, e melhor ainda quando a vitória vem com quatro gols que calam as vaias no Stadium após o Omonia Nicosia abrir o placar. Vaias merecidas, diga-se: a primeira meia hora da Juve foi desconcertante. Uma versão ainda pior do que se viu no último domingo contra o Venezia, agravada pelo gol dos cipriotas.

Depois, porém, a Juventus reagiu, e a noite se transformou em um teste valioso, além de agradável, que deixou sinais animadores. A começar pelo grito de “viva a Itália” que acompanhou as atuações dos três italianos até então com menos espaço: Cambiaso, Ekhator e Gatti. Os três foram bem, assim como Conceicao. Um quarteto que Spalletti vinha usando a conta-gotas: quem sabe ele não mude de ideia agora, enquanto comemora a classificação antecipada à próxima fase da Europa League.

Na sequência das avaliações individuais, começamos por Neto, desastroso em uma saída que, antigamente, seria chamada de “caça às borboletas”. À sua frente, o pódio do trio defensivo se forma sozinho: ouro para Gatti, que liderou o time e mostrou personalidade; prata para Kelly, duro, mas razoavelmente eficaz; bronze para Lucumí, que pareceu desconfortável como zagueiro central.

No meio-campo, reapareceu o Cambiaso de outros tempos: dedicado à construção das jogadas e decisivo na frente do gol, com a versatilidade de sempre, que lhe permitiu fazer a diferença primeiro pela direita e depois pela esquerda, para onde se deslocou no segundo tempo a fim de abrir espaço para Çelik, que entrou no lugar de um Cabal muito decepcionante.

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Já a dupla central do meio-campo teve uma atuação incompreensível: Douglas Luiz e Sarr passearam pelo campo, acumulando erros e passes previsíveis. Ambos foram mal e, ao vê-los, ficou ainda mais claro por que Koopmeiners se tornou indispensável nos últimos tempos.

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No ataque, merece uma boa nota Boga, autor do golaço que fechou os quatro gols. Ekhator foi bem, Conceicao foi muito bem: o pequeno português mostrou futebol de gente grande, tornando ainda mais difícil entender a resistência de Spalletti em utilizá-lo.

Por falar nas ideias do treinador, às vezes expressas em declarações contraditórias: Ekhator talvez não seja o centroavante dos sonhos de Spalletti (afinal, esse só atende pelo nome de Osimhen), mas continua sendo um jogador de 20 anos muito bom, com todas as características exigidas. A pergunta, então, surge naturalmente: é melhor contratar Sorloth, de 30 anos, para hoje ou apostar em Ekhator para amanhã e depois de amanhã? Difícil dizer…

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Com as entradas de McKennie, Koopmeiners e Woltemade, por fim, a Juventus administrou o restante da partida sem dificuldades. Jogo resolvido e vaga no G8 da Europa League garantida: agora é hora de voltar as atenções para o campeonato e para a visita ao Como. Um confronto que já seria complicado por si só e que fica ainda mais difícil pelas 48 horas a mais de descanso do time de Fabregas.

Spalletti falará disso na entrevista coletiva da véspera? Seria oportuno, para reforçar um ponto simples: não se brinca com os números, nem com o calendário, tampouco com os prazos apertadíssimos da Europa League .