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AZ Alkmaar v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus, 50 milhões em caixa com as vendas de Gatti, Cambiaso e Zhegrova. E ainda há uma troca no ataque

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A Juventus, sétima colocada na tabela e com o 13º ataque da Série A, com 15 gols marcados, precisa mudar algo com urgência se quiser se classificar para a próxima Champions League.

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O CEO Giovanni Carnevali e Luciano Spalletti apostam no retorno dos jogadores lesionados e no mercado de janeiro. O primeiro passo para ampliar as opções de escalação e dar novo fôlego à Juventus, sobretudo na hora de marcar gols, é a volta dos atletas que estão no departamento médico. Depois da pausa, a Juventus terá de volta Francisco Conceicao e Nico Gonzalez. Segundo os planos de Spalletti, este último deverá atuar, daqui para a frente, mais como centroavante ou segundo atacante do que como ponta. Depois, em dezembro, também está previsto o retorno de Kenan Yildiz, o que permitirá completar o ataque e dar a Spalletti acesso a todo o poder ofensivo do elenco da Juventus. No meio-campo, por sua vez, será preciso esperar os primeiros meses do novo ano para ver novamente em campo Manuel Locatelli e Khephren Thuram.

O MERCADO DE JANEIRO

Além do retorno dos lesionados, outra chave para tentar mudar o rumo da temporada é o mercado de transferências. Nesse cenário, mesmo com os recursos que virão do aumento de capital, Carnevali e Massara também terão de pensar em negociações por meio de trocas e vendas. Dos 250 milhões do aumento de capital, cerca de 100 milhões serão destinados ao mercado, mas para uso entre janeiro e o próximo verão europeu. Por isso, não é o caso de investir uma parcela muito grande já em janeiro. Assim, as trocas e vendas poderão viabilizar as movimentações decisivas da Juventus na janela de transferências de inverno.

TROCA DAVID-SORLOTH

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Quanto às trocas, Juventus e Atlético de Madrid retomaram as conversas sobre o futuro de Jonathan David, emprestado pela Juventus ao Atlético de Madrid com opção de compra fixada em 15 milhões, e de Alexander Sorloth, que interessa à Juventus desde o próximo verão europeu. O bom desempenho de David em Madri pode antecipar para janeiro uma negociação que também envolveria o norueguês, com destino a Turim.

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TRÊS POSSÍVEIS SAÍDAS: GATTI

Por fim, há três jogadores que, neste momento, estão entre os principais candidatos a deixar Turim em janeiro. São eles Federico Gatti, Andrea Cambiaso e Edon Zhegrova. O primeiro ganhou mais espaço nos últimos jogos, mas, após a boa atuação contra o AZ na Liga Europa, aproveitou para desabafar: "Para render o melhor possível, preciso jogar com regularidade". Clubes da Premier League seguem de olho no jogador nascido em 1998, especialmente Aston Villa e Tottenham. Gatti teve mais minutos nas últimas partidas, mas suas características não o colocam entre os defensores preferidos de Spalletti. Com uma eventual venda de Gatti, cujo contrato termina em 2030, a Juventus espera arrecadar pelo menos 15 milhões de euros.

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CAMBIASO

Cambiaso também está na lista de possíveis saídas: após duas temporadas difíceis, entre lesões, erros e quedas de rendimento, seu valor de mercado despencou. Ainda assim, pelo jogador de lado de campo nascido em 2000, cujo contrato termina em 2029, a Juventus pretende receber 20 milhões de euros. Cambiaso desperta interesse na Espanha e no Milan. Para seu lugar, Juan Miranda, do Bologna, poderia chegar ao centro de treinamento da Juventus em Continassa.

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E ZHEGROVA

Por fim, Zhegrova. Fora da lista da Uefa e utilizado por Spalletti apenas nos minutos finais das partidas do campeonato, o kosovar teve um início de temporada marcado pelo brilho passageiro dos dois gols sem efeito contra o Sassuolo e por muitas partidas no banco. Assim como já ocorreu no último verão europeu, será colocado no mercado em janeiro. Na Juventus, com Kolo Muani já deslocado para a direita e os retornos de Nico, Conceicao e Yildiz, o espaço para o ex-Lille está prestes a desaparecer de vez. A Juventus avalia Zhegrova, nascido em 1999 e com contrato até 2030, em 15 milhões. Se essas três vendas ocorrerem conforme os planos da Juventus, Carnevali poderá arrecadar 50 milhões.

Written byGianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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