Juventus, 50 milhões em caixa com as vendas de Gatti, Cambiaso e Zhegrova. E ainda há uma troca no ataque

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A Juventus, sétima colocada na tabela e com o 13º ataque da Série A, com 15 gols marcados, precisa mudar algo com urgência se quiser se classificar para a próxima Champions League.

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O CEO Giovanni Carnevali e Luciano Spalletti apostam no retorno dos jogadores lesionados e no mercado de janeiro. O primeiro passo para ampliar as opções de escalação e dar novo fôlego à Juventus, sobretudo na hora de marcar gols, é a volta dos atletas que estão no departamento médico. Depois da pausa, a Juventus terá de volta Francisco Conceicao e Nico Gonzalez. Segundo os planos de Spalletti, este último deverá atuar, daqui para a frente, mais como centroavante ou segundo atacante do que como ponta. Depois, em dezembro, também está previsto o retorno de Kenan Yildiz, o que permitirá completar o ataque e dar a Spalletti acesso a todo o poder ofensivo do elenco da Juventus. No meio-campo, por sua vez, será preciso esperar os primeiros meses do novo ano para ver novamente em campo Manuel Locatelli e Khephren Thuram.

O MERCADO DE JANEIRO

Além do retorno dos lesionados, outra chave para tentar mudar o rumo da temporada é o mercado de transferências. Nesse cenário, mesmo com os recursos que virão do aumento de capital, Carnevali e Massara também terão de pensar em negociações por meio de trocas e vendas. Dos 250 milhões do aumento de capital, cerca de 100 milhões serão destinados ao mercado, mas para uso entre janeiro e o próximo verão europeu. Por isso, não é o caso de investir uma parcela muito grande já em janeiro. Assim, as trocas e vendas poderão viabilizar as movimentações decisivas da Juventus na janela de transferências de inverno.

TROCA DAVID-SORLOTH

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Quanto às trocas, Juventus e Atlético de Madrid retomaram as conversas sobre o futuro de Jonathan David, emprestado pela Juventus ao Atlético de Madrid com opção de compra fixada em 15 milhões, e de Alexander Sorloth, que interessa à Juventus desde o próximo verão europeu. O bom desempenho de David em Madri pode antecipar para janeiro uma negociação que também envolveria o norueguês, com destino a Turim.

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TRÊS POSSÍVEIS SAÍDAS: GATTI

Por fim, há três jogadores que, neste momento, estão entre os principais candidatos a deixar Turim em janeiro. São eles Federico Gatti, Andrea Cambiaso e Edon Zhegrova. O primeiro ganhou mais espaço nos últimos jogos, mas, após a boa atuação contra o AZ na Liga Europa, aproveitou para desabafar: "Para render o melhor possível, preciso jogar com regularidade". Clubes da Premier League seguem de olho no jogador nascido em 1998, especialmente Aston Villa e Tottenham. Gatti teve mais minutos nas últimas partidas, mas suas características não o colocam entre os defensores preferidos de Spalletti. Com uma eventual venda de Gatti, cujo contrato termina em 2030, a Juventus espera arrecadar pelo menos 15 milhões de euros.

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CAMBIASO

Cambiaso também está na lista de possíveis saídas: após duas temporadas difíceis, entre lesões, erros e quedas de rendimento, seu valor de mercado despencou. Ainda assim, pelo jogador de lado de campo nascido em 2000, cujo contrato termina em 2029, a Juventus pretende receber 20 milhões de euros. Cambiaso desperta interesse na Espanha e no Milan. Para seu lugar, Juan Miranda, do Bologna, poderia chegar ao centro de treinamento da Juventus em Continassa.

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E ZHEGROVA

Por fim, Zhegrova. Fora da lista da Uefa e utilizado por Spalletti apenas nos minutos finais das partidas do campeonato, o kosovar teve um início de temporada marcado pelo brilho passageiro dos dois gols sem efeito contra o Sassuolo e por muitas partidas no banco. Assim como já ocorreu no último verão europeu, será colocado no mercado em janeiro. Na Juventus, com Kolo Muani já deslocado para a direita e os retornos de Nico, Conceicao e Yildiz, o espaço para o ex-Lille está prestes a desaparecer de vez. A Juventus avalia Zhegrova, nascido em 1999 e com contrato até 2030, em 15 milhões. Se essas três vendas ocorrerem conforme os planos da Juventus, Carnevali poderá arrecadar 50 milhões.