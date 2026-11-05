Justiça para Viktor! Gyokeres responde aos críticos com atuação de gala em Praga

Gyokeres dá show decisivo em Praga
Viktor Gyokeres teve atuação de destaque e conduziu o Arsenal à vitória por 2 a 1 sobre o Slavia Prague na Champions League. O atacante sueco deu um passe em profundidade inteligente para Noni Madueke abrir o placar e, antes do intervalo, marcou um golaço em jogada individual com um chute colocado.
Foi a quinta participação de Gyokeres em gol nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições.
Ele agora participou diretamente de 16 gols em 25 partidas da Champions League ao longo da carreira, com 12 gols e quatro assistências.
Slide 2: Sueco celebra participação no ataque apesar da queda no segundo tempo
Após o apito final, Gyokeres comentou sua contribuição decisiva para a vitória, embora tenha reconhecido a diferença entre os dois tempos. “Estou me sentindo muito bem. Obviamente, estou feliz com a vitória e por ter participado dos dois gols”, afirmou Gyokeres.
“Então, a sensação no primeiro tempo foi boa. Mas, obviamente, pelo que aconteceu no segundo tempo, talvez a sensação não seja tão boa agora. No geral, porém, se você olhar para o primeiro tempo, a sensação é boa.”
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“É meu trabalho como atacante e, claro, quero contribuir em todos os jogos em que estou em campo e participar das jogadas de ataque o máximo possível”, acrescentou.
Slide 3: Arteta elogia movimentação e sintonia tática
O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, elogiou a inteligência de Gyokeres na movimentação e destacou como ele explorou o sistema de marcação individual do Slavia Prague. “Ele fez isso muito bem, entendeu muito bem quando aparecer, quando ameaçar, porque eles deixam jogadores livres e fazem marcação individual no meio-campo”, explicou Arteta.
“Quando eu disse que ele estava muito conectado ao time, esse foi mais um exemplo. Achei que ele teve uma grande atuação, além do gol e da assistência.”
“Os jogadores precisam impactar o jogo como ele fez hoje quando recebem a oportunidade”, ressaltou o técnico.
Slide 4: Atacante busca evolução constante no Arsenal
Gyokeres segue concentrado em levar o Arsenal mais longe, enquanto a equipe ganha embalo nas competições nacionais e europeias. “Até agora, tivemos uma boa sequência na Champions League e também no campeonato”, observou Gyokeres.
“No estágio em que estamos agora, estamos em uma boa posição, mas acho que todos temos clareza sobre o que podemos melhorar e o que precisamos fazer para dar o próximo passo.”
Gyokeres tentará manter sua vaga entre os titulares quando o Arsenal receber o Hull City no Emirates Stadium, no sábado.