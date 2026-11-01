O Telstar conquistou uma vitória relativamente tranquila sobre o FC Utrecht na tarde de domingo. A equipe do técnico Henk Brugge venceu por 4 a 2 o time comandado por seu antecessor, Anthony Correia.
O Telstar começou com tudo em Velsen-Zuid. Sergio Padt falhou feio ao defender um chute de Nökkvi Tórisson, e Tyrone Owusu aproveitou para empurrar a bola para o gol.
Pouco depois, o time da casa abriu 2 a 0. Desta vez, Abdelnour Soualhia mandou a bola para o canto oposto após um escanteio.
O FC Utrecht continuou pressionado em seu campo. Um chute de Emirhan Demircan, justamente um jogador emprestado pelo Utrecht, acertou a trave. Pouco depois, um gol de Thorisson foi anulado por impedimento.
Correia decidiu mexer no time e colocou Angel Alarcon em campo. O atacante espanhol marcou de cabeça logo em seguida, após cruzamento de Marius Broholm: 2 a 1.
Mas o placar não ficou assim por muito tempo. Dois minutos depois, Owusu lançou Torisson, que tocou a bola para o gol na saída de Padt.
No segundo tempo, o FC Utrecht voltou imediatamente ao jogo. Yoann Cathline passou com a bola pelo marcador e marcou com um belo toque de bico, de um ângulo difícil: 3 a 2.
No fim, não foi suficiente. Quando o Utrecht passou a pressionar mais, o Telstar encontrou espaço nos contra-ataques. Torisson recebeu a bola após um escanteio do Utrecht afastado pela defesa, levantou a cabeça e serviu Ar’Jany Martha. Ele definiu o placar final.