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Jurriën Timber salvou o Arsenal de uma derrota no domingo, no confronto de destaque da Premier League contra o Manchester City. O defensor holandês marcou o gol de empate aos 83 minutos em uma partida eletrizante no Emirates Stadium: 2 a 2. Graças ao gol tardio de Timber, o líder Arsenal mantém a equipe de Enzo Maresca seis pontos atrás na tabela (29 a 23).

Timber começou como titular no Arsenal, onde Mikel Arteta preferiu Ezri Konsa a William Saliba na defesa. David Raya se recuperou a tempo de uma lesão no ombro, enquanto o lesionado Declan Rice foi substituído por Mikel Merino. No Manchester City, Rayan Cherki ficou fora da lista de relacionados, e Josko Gvardiol ganhou a vaga de Nico O’Reilly.

O Arsenal pareceu abrir o placar antes dos dez minutos com Kai Havertz, que finalizou de perto após passe de Christos Tzolis. O gol, porém, foi anulado por impedimento, e a partida logo ganhou contornos tensos. Riccardo Calafiori, Merino e até Arteta receberam cartões amarelos do árbitro John Brooks ainda no início.

Timber chegou perto de abrir o placar aos 15 minutos, mas parou em Gianluigi Donnarumma junto à trave mais próxima. Pouco depois, o holandês voltou a chamar a atenção quando Jérémy Doku alegou que o defensor havia puxado seu cabelo. O VAR analisou o lance, mas não houve punição.

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Após pouco mais de meia hora, Timber escapou de cometer um erro custoso: depois de o holandês perder a bola, Gabriel conseguiu desviar para cima do gol um chute de Enzo Fernández. Aos 34 minutos, porém, o Manchester City marcou. Gvardiol entrou na área e serviu Erling Haaland, que, com um único toque, colocou a bola no canto com muita calma: 0 a 1.

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A resposta do Arsenal não demorou. Depois de desperdiçar uma boa chance, Havertz marcou aos 40 minutos. Merino cabeceou um cruzamento de Tzolis de volta para a frente do gol, e o alemão pôde cabecear para a meta vazia: 1 a 1.

No intervalo, Arteta colocou Piero Hincapié no lugar de Calafiori, que já tinha cartão amarelo, mas viu seu time voltar a ficar atrás no placar pouco depois da volta dos vestiários. Ayyoub Bouaddi lançou Fernández em profundidade com um belo passe, e o argentino concluiu a jogada com precisão: 1 a 2. Minutos depois, Timber fez um esforço extremo para impedir que Gvardiol marcasse o terceiro gol do Manchester City.

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Após uma hora de jogo, Arteta decidiu fazer três substituições de uma vez e colocou Gyökeres, Myles Lewis-Skelly e Eberechi Eze em campo. O primeiro quase empatou imediatamente, mas sua cabeçada acertou a trave. No rebote, Timber teve uma ótima chance de fazer o 2 a 2, mas chutou muito alto.

Depois que Havertz e Gyökeres também desperdiçaram boas oportunidades, foi justamente Timber quem levou o Emirates Stadium ao delírio aos 83 minutos. Em uma cobrança de escanteio, a bola foi enviada na direção da segunda trave, mas Donnarumma errou completamente ao tentar interceptá-la, após receber um leve empurrão de Gabriel. Timber apareceu na segunda trave e mandou a bola para a rede com o quadril: 2 a 2.

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Donnarumma caiu aparentemente com muita dor e chegou a receber atendimento, mas o VAR não considerou falta o empurrão de Gabriel. Em seguida, também foi analisado se Timber havia tocado a bola com a mão ao marcar, mas a revisão tampouco encontrou motivo para anular o gol. O placar terminou em 2 a 2, e o Arsenal mantém, graças ao holandês, sua vantagem de seis pontos sobre o Manchester City.