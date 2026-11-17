Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Jurriën Timber ficou perplexo com uma pergunta da ESPN logo após Alemanha x Holanda. A emissora o confrontou com a notícia de que está prestes a renovar seu contrato com o Arsenal.

O The Athletic informou na noite de segunda-feira que as duas partes chegaram a um acordo por um contrato com condições melhores para Timber, que se tornou um jogador importante desde sua chegada, em 2023. A duração do novo vínculo ainda não é conhecida.

Timber teve um início dramático no Arsenal. Ele sofreu uma grave lesão no joelho em agosto de 2023 e precisou passar meses em recuperação. O defensor deu a volta por cima e teve participação importante no título inglês da temporada passada, o primeiro do Arsenal desde 2004.

O ex-jogador do Ajax passou outras vezes por períodos marcados por lesões. Foi o que aconteceu também na temporada passada, quando voltou em boa forma para a final da Liga dos Campeões, perdida para o Paris Saint-Germain. Timber não saiu ileso do confronto em Budapeste e, por isso, perdeu a Copa do Mundo.

Publicidade Publicidade

O jogador da seleção holandesa fez recentemente sua 100ª partida com a camisa do Arsenal, na vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Nottingham Forest. Até agora, Timber marcou sete gols e deu 11 assistências.

Tópicos relacionados

Próximas partidas NEW Premier League 12:30 ARS Assistir

Na última sexta-feira, Timber também balançou as redes duas vezes. Na ocasião, a seleção holandesa dominou completamente a Grécia: 7 a 0.

Na noite de segunda-feira, as coisas foram bem diferentes. A Holanda perdeu fora de casa para a Alemanha por nada menos que 5 a 0. Um vexame sem precedentes. Após a partida, Timber, que começou como titular, foi confrontado com a notícia sobre a renovação de seu contrato.

Publicidade

"Quem escreveu isso?", reage Timber. Quando o repórter Pascal Kamperman atribui a informação ao The Athletic, ele prossegue, rindo: "Nossa, eles estão atentos. Estão no caminho certo, sim".

"Estou muito feliz no Arsenal. Espero ficar lá por muito tempo. Vai dar certo. Só falta eu assinar", conclui.