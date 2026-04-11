Jurgen Ekkelenkamp brilha de forma absoluta e inflige uma derrota contundente ao AC Milan

O AC Milan sofreu uma derrota humilhante no sábado, em seu próprio estádio, o San Siro. O Udinese mostrou-se superior por 0 a 3, em grande parte graças a Jurgen Ekkelenkamp, que marcou um gol e deu uma assistência. O Milan permanece na terceira posição e sabe que o Como e a Juventus podem chegar a dois e três pontos de vantagem, respectivamente.
O Udinese não começou nada tímido no San Siro, onde não se escondeu e tentou encontrar brechas principalmente por meio de Nicolò Zaniolo. As primeiras chances sérias foram do Milan, mas Christian Pulisic (chute desviado) e Rafael Leão, cuja tentativa acertou a trave, não conseguiram fazer a diferença.
Na fase que se seguiu, as equipes estavam equilibradas, e foi a Udinese que acabou abrindo o placar. Zaniolo percorreu o campo com a agilidade de seus melhores dias, antes de passar a bola para Arthur Atta. O cruzamento do francês passou por Davide Bartesaghi e entrou direto no gol: 0 a 1.
Depois que Leão e Pulisic desperdiçaram novas chances, a situação ficou ainda melhor para a equipe de Udine, e mais uma vez Zaniolo esteve na origem do gol. O italiano colocou a bola perfeitamente na cabeça de Ekkelenkamp, que cabeceou com precisão entre Koni de Winter e Zachary Athekame: 0 a 2.
Pouco antes do intervalo, foi um milagre o Udinese não ter chegado ao 0-3. Ekkelenkamp não conseguiu vencer o duelo na área, mas a bola rebatida caiu perfeitamente nos pés de Thomas Kristensen. O zagueiro central pareceu se assustar e desperdiçou a chance.
No segundo tempo, o Milan começou com muita garra. Maduka Okoye, ex-Sparta, mostrou suas qualidades, entre outras coisas, com uma defesa espetacular em um chute forte de Alexis Saelemaekers. O belga viu seu chute bater com força na trave após passar pelas pontas dos dedos do nigeriano.
Simplesmente não foi a noite do Milan, que, a vinte minutos do fim, enfrentava uma desvantagem ainda maior. O Milan não reagiu com rapidez após a perda de bola de Luka Modric, e, alguns instantes depois, Ekkelenkamp lançou Atta em profundidade. Seu chute, sem marcação, voou para o canto curto.
O Udinese nunca mais passou por sérios apuros e conquistou assim uma bela vitória fora de casa, subindo para uma sólida décima posição na Série A.