No RB Leipzig, há discussões internas em andamento sobre a posição do técnico Martin Demichelis, escrevem os jornalistas Florian Plettenberg e Philipp Hinze, da Sky. Os Touros Vermelhos vêm tendo um desempenho irregular e, com o fato de seu antigo técnico de sucesso Julian Nagelsmann estar disponível, a diretoria do Leipzig considera mudar de rumo.

Demichelis foi contratado pelo Leipzig no verão passado. O ex-zagueiro, com passagens entre outros por Bayern de Munique, tinha sapatos bastante grandes para preencher como sucessor de Ole Werner, que levou sua equipe na temporada passada a um respeitável terceiro lugar e, portanto, à Liga dos Campeões.

Werner, de pensamento pragmático, foi demitido porque o Global Team da Red Bull Soccer, que na época ainda era liderado por Jürgen Klopp, exigia sobretudo mais intensidade, um futebol mais atraente e, no fim das contas, uma boa dose de 'DNA Red Bull'.

Leipzig e Red Bull foram duramente criticados por sua decisão de demitir Werner e, ao que tudo indica, Demichelis ainda não consegue se aproximar da média de 1,95 ponto por partida do Leipzig, embora a temporada ainda esteja no começo.

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Vitórias convincentes sobre Borussia Mönchengladbach (3 a 0) e Hamburger SV (5 a 0) foram alternadas com derrotas dolorosas para Werder Bremen (3 a 1), Bayer Leverkusen (2 a 0) e, na Liga dos Campeões, para o Como (4 a 1). O Leipzig ocupa por enquanto a nona colocação na Bundesliga.

"Depois deste início, as primeiras conversas sobre o futuro de Demichelis são inevitáveis", escreve a Sky, que destaca que Nagelsmann, que anteriormente levou o clube à semifinal da Liga dos Campeões, está disponível desde o verão passado após sua saída como técnico da seleção da Alemanha. "Uma parte da diretoria já pensa nele."

Demichelis tem pela frente, de qualquer forma, um período desafiador, com os próximos jogos contra Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique na Bundesliga e contra PSV e Real Madrid na Liga dos Campeões.

O ex-técnico do PSV Roger Schmidt, que foi nomeado em 1º de outubro como sucessor de Klopp na Red Bull, primeiro gostaria de ter tempo para conhecer melhor as ideias de Demichelis antes de compartilhar sua avaliação com a diretoria do Leipzig. "Outubro será crucial para Demichelis", diz a Sky.



