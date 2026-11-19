Compartilhar Siga GOAL no Google

Julian Hall, atacante de 18 anos formado pelo New York Red Bulls, está reescrevendo os recordes do futebol dos Estados Unidos e se consolidando como o principal talento da próxima geração da seleção masculina do país.

Publicidade

Julian Zakrzewski Hall oficialmente deixou de ser uma promessa: agora é um astro de verdade. Nascido em Manhattan, o atacante despontou como um prodígio de 15 anos e hoje é a referência ofensiva de seu clube e da seleção. Sua velocidade impressionante, movimentação precisa e capacidade de finalizar sem hesitar fizeram dele um dos atacantes mais temidos da Major League Soccer.

O jovem já despertou o interesse dos principais clubes da Europa, mas seu foco continua inteiramente voltado a dominar o futebol nos Estados Unidos. "A expectativa em torno desta jovem seleção masculina dos Estados Unidos é real", e Hall lidera o grupo com uma postura madura para a idade. Sob os holofotes de Harrison, em Nova Jersey, surgiu um novo ícone do futebol americano.

De Manhattan à Red Bull Arena

A trajetória de Julian Hall no futebol começou na selva de concreto de Nova York. Ele passou os primeiros anos nas categorias de base do New York City FC antes de fazer, em 2020, a mudança decisiva para a academia do New York Red Bulls, do outro lado da cidade, com apenas 12 anos. Hall logo passou a superar as defesas adversárias nas categorias de base e marcou impressionantes 28 gols em 39 partidas pela academia.

Academy Dominance (2020-2023 )

├── 28 Goals in 39 Academy Matches

└── 2023 U-15 MLS NEXT Cup MVP (5 gols)

└── 2023 Generation adidas Cup Golden Boot (5 gols)

Publicidade Publicidade

Seu faro de gol levou o time sub-15 do Red Bulls ao título da MLS NEXT Cup de 2023, competição em que foi eleito o melhor jogador. Ele também conquistou a Chuteira de Ouro da Generation adidas Cup. Ao reconhecer seu talento inegável, o Red Bulls assinou com ele um contrato como jogador formado no clube em 7 de setembro de 2023. Aos 15 anos e 167 dias, Hall se tornou o segundo jogador mais jovem a assinar contrato na história da franquia.

Tópicos relacionados

Recordista e destaque da seleção dos EUA

O ano de 2026 tem sido uma temporada histórica de afirmação para Julian Hall. Ele conquistou a vaga de centroavante titular do Red Bulls sob o comando do técnico Michael Bradley e marcou impressionantes 16 gols em 35 partidas na temporada da MLS. Em maio de 2026, também entrou para a história como o jogador mais jovem a marcar três gols em uma partida da MLS, aos 18 anos e 50 dias.

Pela seleção, Hall vive um momento espetacular. Depois de receber sua primeira convocação para a equipe principal da seleção masculina dos Estados Unidos, marcou cinco gols em seus seis primeiros jogos internacionais e, recentemente, ficou definitivamente vinculado à seleção ao participar da vitória por 2 a 0 sobre o Haiti nas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf. "Atribuo isso a Michael Bradley e ao meu clube, o Red Bulls", disse Hall aos jornalistas, "por me ajudarem, me desenvolverem e me darem tantas oportunidades de mostrar minha capacidade."

Publicidade

Gigantes europeus estão de olho

Com o contrato prorrogado até a temporada 2029/30, o Red Bulls assegurou a permanência de seu principal talento, mas mantê-lo no longo prazo será um enorme desafio. Gigantes como Newcastle United, Atlético de Madrid e RB Leipzig já fizeram sondagens pela contratação do centroavante, avaliado em 8 milhões de euros. Comentaristas acreditam que ele tem o maior potencial entre os atacantes americanos desde Christian Pulisic.

Enquanto os Estados Unidos avançam rumo ao próximo ciclo de Copa do Mundo, Julian Hall está bem posicionado para comandar o ataque. O ex-técnico da seleção masculina dos Estados Unidos Mauricio Pochettino lhe deu a oportunidade de estrear em uma partida oficial, plenamente consciente de sua trajetória rumo à elite mundial. Seja na Major League Soccer ou na Champions League, Hall está destinado a chegar ao topo do futebol mundial.